CODEPINK protesta frente al Departamento de Estado y tira a la basura el informe sobre Cuba de Marco Rubio

Activistas de CODEPINK: Women for Peace protagonizaron una protesta frente a la sede del Departamento de Estado en Washington D.C. al tirar un ejemplar del informe gubernamental 'Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI' a un cubo de basura, en un gesto que ilustra, con toda su ironía, la libertad de expresión que existe en Estados Unidos.

El informe de 100 páginas, publicado el 20 de julio y difundido por el secretario de Estado Marco Rubio, sostiene que el régimen cubano ha construido durante más de seis décadas una red de espionaje, infiltración y propaganda para debilitar a Estados Unidos desde dentro, y nombra a CODEPINK entre las organizaciones vinculadas a esa influencia.

«Tenemos una copia de ese horrible informe de 100 páginas que el Departamento de Estado publicó sobre Cuba, básicamente diciendo que Cuba es responsable de todos los problemas aquí en Estados Unidos y en el mundo. Así que vamos a poner este informe exactamente donde le corresponde: en la basura», declaró la cofundadora de la organización, Medea Benjamin, en el video difundido por la propia agrupación.

La activista equiparó el documento con el embargo estadounidense y estableció una correspondencia propia de la propaganda de simpatizantes del régimen de La Habana: «Igual que el bloqueo de EE.UU. a Cuba. A la basura».

Junto con la acción simbólica, CODEPINK anunció la entrega de una petición firmada por miles de personas dirigida a Rubio exigiendo levantar el embargo. «Dice lo mismo: pon el informe sobre Cuba en la basura y levanta el bloqueo», explicó la activista en el video.

La escena sugiere una pregunta incómoda para el régimen y sus simpatizantes: ¿qué ocurriría si un grupo de ciudadanos cubanos realizara un gesto equivalente frente al Ministerio de Relaciones Exteriores o la sede del Partido Comunista en La Habana?

La respuesta es conocida: detenciones inmediatas, cargos por «desacato» o «propaganda enemiga» y, muy probablemente, prisión. En Estados Unidos, las activistas filmaron la acción, la publicaron en redes sociales y siguieron su camino.

El contraste resulta especialmente llamativo dado el historial de CODEPINK con el régimen cubano.

En marzo de 2026, la organización convocó el llamado «Convoy Nuestra América», con unos 100 participantes y un vuelo chárter desde Miami, que entregó 6,300 libras de medicinas valoradas en 433,000 dólares directamente al gobierno cubano.

Por esa acción, el Departamento del Tesoro (OFAC) abrió una investigación por posibles violaciones de sanciones contra Benjamin y el streamer Hasan Piker.

El informe del Departamento de Estado también señala al ICAP —Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos— como nodo central de coordinación entre el régimen y organizaciones extranjeras de solidaridad.

Benjamin calificó el documento de «una increíble pieza de basura» en el programa Democracy Now! el 28 de julio, mientras la organización lo describió públicamente como «una teoría conspirativa de 99 páginas» con «vínculos imaginarios y fabricados con gobiernos extranjeros».

Rubio, al presentar el informe, describió a Cuba como «el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo» en Estados Unidos, y el documento vincula al régimen con organizaciones como la Democratic Socialists of America, el National Lawyers Guild, la Venceremos Brigade y The People's Forum, además de conexiones históricas con los Black Panthers, el Weather Underground y la FALN puertorriqueña.

La activista que protagonizó el video reconoció, sin embargo, que la situación en Cuba es «catastrófica»: «Cada día recibo informes de Cuba de que la situación es peor, peor y peor. Es catastrófica», afirmó, sin atribuir esa realidad a las siete décadas de dictadura comunista que la han producido.