La madre de Johana Tablada critica al régimen y a EE.UU: Su hija le responde y tacha de «cobardía» esa postura

Carolina de la Torre y su hija, Johana Tablada de la Torre

La psicóloga y profesora universitaria Carolina de la Torre publicó este miércoles en su Facebook un mensaje de dos puntos que, sin nombrar a nadie, lanzaba una crítica simultánea al gobierno cubano y a la presión estadounidense sobre la isla.

Horas después, su hija, la diplomática Johana Tablada, respondió en la misma red social con un texto que parece un correctivo directo: acusó de «cobardía» y de «enterrar la dignidad» a quienes equiparan la responsabilidad del régimen con la de Washington.

Captura de pantalla Facebook / Carolina de la Torre

A las 6:22 de la mañana, Carolina de la Torre escribió en su perfil: «1. Ningún poder, por mantenerse, tiene derecho a dejar morir a aquellos a quienes debe servir y salvar. 2. Ningún poder, por derrocar a otro, tiene derecho a asfixiar a aquellos que dice querer salvar».

La publicación, acompañada de una fotografía de la bandera cubana, fue leída como una crítica de doble filo: al régimen, por abandonar a su pueblo, y a la política de presión de Estados Unidos, por el impacto en la población civil de sus sanciones contra la dictadura.

Tres horas y cuarto más tarde, a las 9:38, Johana Tablada respondió con un texto titulado «Para cubanos y no cubanos» en el que rechazó de plano esa lógica de equivalencia.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

«Equiparar la responsabilidad del violador, del abusador con errores de la víctima es reprobable», escribió la embajadora cubana en México.

Tablada fue más lejos y señaló que quienes adoptan esa postura lo hacen por interés propio: «para proteger una visa, un estatus, para estar en el mercado y ganar o preservar un acceso a determinados circuitos convenientes».

Calificó esa actitud de «acto de cobardía» y de «enterrar la dignidad», y advirtió que equivale a «acabar por apoyar el crimen que contra Cuba y mi pueblo se comete».

En el cierre de su texto, Tablada elevó el tono: «Si se permite que Estados Unidos se salga con la suya exigiendo irracionales condiciones de vergüenza y capitulación [...] y si se apoderan de Cuba (no sin antes enfrentar nuestra resistencia) todos, todos seremos menos libres».

El intercambio no es un episodio aislado en esta familia.

Carolina de la Torre lleva años haciendo críticas públicas al régimen desde su Facebook, lo que ha generado noticias precisamente por el contraste con la postura de su hija.

En octubre de 2020 criticó los mítines de repudio contra el Movimiento San Isidro, y en febrero de 2021 cuestionó la falta de libertades y prensa libre en Cuba.

El patrón se repite también con el hermano de Johana, Abel Tablada, quien en junio de 2024 afirmó que «el periodismo en Cuba es vergonzoso» y fue expulsado de la CUJAE en marzo de 2026, expulsión que su madre apoyó públicamente.

Tablada de la Torre, nombrada embajadora por Miguel Díaz-Canel en agosto de 2025, mantiene en redes sociales una línea de «intransigencia revolucionaria» que no cede ni ante su propio entorno familiar.