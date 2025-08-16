Johana Tablada es nombrada embajadora por Díaz-Canel

Vídeos relacionados:
La designación como embajadora de la subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Johana Tablada, durante una ceremonia este viernes encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, refleja el uso del servicio exterior como premio a la fidelidad política.
Durante el acto, Díaz-Canel anunció la condecoración a trabajadores del Minrex, exaltando su “amor y dedicación a la patria”, según publicó en la red social X.
En el mismo acto juramentó a Tablada como embajadora, sin precisar el país en el que asumirá funciones.
Por su parte, Rodríguez también celebró la ceremonia en la propia red social y envió un “cálido abrazo” a la funcionaria.
En su mensaje, volvió a ensalzar la llamada “diplomacia revolucionaria”, una etiqueta utilizada por el régimen para encubrir la subordinación política de su cuerpo diplomático.
La propia Tablada expresó en su cuenta de Facebook sentirse “honrada y emocionada” por su nombramiento como embajadora y segunda jefa de misión, junto con Eugenio Martínez (embajador y jefe de misión), aunque evitó revelar públicamente el destino de su nueva responsabilidad.
Cuando una usuaria, al parecer allegada, le preguntó en su perfil de qué misión se trataba, la funcionaria respondió que lo diría en privado porque “aún no es público”.
Asimismo, en los comentarios, su hermano, el arquitecto Abel Tablada de la Torre, le deseó éxitos en la nueva misión "en ese siempre querido país vecino”, lo que alimenta el secretismo en torno al cargo.
En la misma ceremonia fueron distinguidos otros diplomáticos, como Carlos Zamora, Luis Mariano Fernández y Hilda Realin, además de Joel Concepción, por actuaciones en escenarios de Siria y Haití.
La designación de Tablada confirma la línea de continuidad en la política exterior del régimen, más enfocada en reforzar la obediencia ideológica que en transparentar la labor diplomática en un momento de creciente aislamiento internacional.
Tablada ha sido una de las voceras del régimen que con mayor énfasis a criticado al Encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, acusándolo de mentir, promover la desestabilización interna y violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
A su juicio, Hammer ha mentido “conscientemente” sobre la situación del país y señaló que sus declaraciones en Miami —donde afirmó que “la revolución ha fracasado” y que los cubanos responsabilizan al régimen de la crisis— forman parte de una estrategia de desestabilización.
En junio, la funcionaria arremetió contra el diplomático estadounidense debido a su visita a San Antonio de los Baños, localidad que se convirtió en símbolo de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).
Sin embargo, en el propio mes, Tablada viajó a Washington D.C. para hacer justo lo que reprocha a Mike Hammer en Cuba: reunirse con personas y grupos de la sociedad civil.
La hasta ahora subdirectora general de Estados Unidos del Minrex se sumó al coro oficial que rechazó las polémicas declaraciones de la ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, sobre la supuesta existencia de “mendigos disfrazados” en la nación.
También elogió la reacción de Díaz-Canel, quien se desmarcó del escándalo y declaró que “no se puede criminalizar la pobreza”.
Preguntas frecuentes sobre el nombramiento de Johana Tablada como embajadora de Cuba
¿Quién es Johana Tablada y cuál es su nuevo cargo?
Johana Tablada ha sido nombrada embajadora por el régimen cubano. Anteriormente, Tablada ocupó el cargo de subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Su designación fue celebrada por el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez.
¿Por qué el nombramiento de Johana Tablada es controvertido?
El nombramiento de Johana Tablada como embajadora es visto como un premio a la fidelidad política al régimen, lo que refleja el uso del servicio exterior para recompensar la lealtad ideológica. Este tipo de designaciones son criticadas por su falta de transparencia y por estar más enfocadas en la obediencia ideológica que en la labor diplomática genuina.
¿Cuál ha sido el papel de Johana Tablada en las relaciones Cuba-Estados Unidos?
Johana Tablada ha sido una figura vocal en las críticas hacia Estados Unidos, especialmente hacia el diplomático Mike Hammer. Ha acusado a Hammer de mentir y promover la desestabilización interna en Cuba. Sus acciones y declaraciones reflejan la postura del régimen cubano de culpar a EE.UU. de los problemas internos, en lugar de asumir responsabilidad por la crisis en la isla.
¿Qué detalles se conocen sobre el destino diplomático de Johana Tablada?
El destino diplomático de Johana Tablada aún no ha sido revelado públicamente. Durante su nombramiento, no se especificó el país en el que asumirá sus funciones como embajadora, lo que ha alimentado el secretismo habitual del régimen cubano en cuestiones diplomáticas.
