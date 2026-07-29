Así quedan los salarios de médicos y trabajadores de la salud en Cuba tras la nueva resolución

El régimen cubano publicó este martes en la Gaceta Oficial la Resolución 17/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece el nuevo sistema salarial para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, con vigencia desde el 1 de julio de 2026 y pago efectivo a partir de agosto.

La norma, publicada como copia corregida de la edición ordinaria del 17 de julio —que contenía datos inexactos según reconoció la propia Gaceta—, fija los salarios base de médicos, estomatólogos, enfermeros y técnicos de la salud en función de grupos de complejidad de una escala general de 32 niveles.

Un médico especialista de segundo grado queda ubicado en el Grupo XXII, con 8,880 pesos cubanos (CUP) mensuales en jornada de 44 horas semanales. Un médico no especializado o recién graduado se sitúa en el Grupo XVII, con 7,045 CUP al mes. Los enfermeros especialistas alcanzan también el Grupo XVII (7,045 CUP), mientras que los enfermeros básicos parten del Grupo IX con 4,755 CUP.

Además del salario base, la resolución mantiene pagos adicionales por trabajar en horario nocturno, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana: 50 CUP por hora para médicos y estomatólogos, 40 CUP para el personal de enfermería, y 30 CUP para tecnólogos, otros licenciados y técnicos de la salud.

Para cuatro especialidades de alta complejidad —Anestesiología y Reanimación, Neonatología, Medicina Intensiva Pediátrica y Medicina Intensiva de Adultos— la tarifa nocturna asciende a 100 CUP por hora, más un adicional de 20 CUP por hora por alto desempeño. La norma también reconoce 50 CUP por hora trabajada en fines de semana en horario diurno para médicos y estomatólogos.

Se mantiene además un pago adicional por años de servicios prestados para médicos, estomatólogos, enfermería, psicólogos, tecnólogos y técnicos de la salud, aunque la resolución no detalla las cuantías específicas en el texto publicado.

La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio de 2026. El gobierno cubano la presenta como un esfuerzo presupuestario de 42.500 millones de CUP que beneficia a más de un millón de trabajadores del sector presupuestado, con Salud y Educación representando aproximadamente el 70% de los beneficiados.

Sin embargo, el impacto real de los nuevos salarios queda en entredicho ante la crisis económica que atraviesa la isla. Al tipo de cambio informal vigente en julio de 2026, los 8,880 CUP de un médico especialista de segundo grado equivalen a apenas entre 13 y 16 dólares mensuales. Antes del aumento, los médicos cubanos percibían entre 5,060 y 8,000 CUP, unos 10 a 16 dólares.

La brecha con el costo real de vida es abismal: la canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41.000 CUP mensuales, y economistas independientes estiman que cubrir necesidades básicas reales requiere hasta 96,000 CUP al mes, según recoge un análisis publicado este martes.

Esta desproporción ha alimentado durante años el éxodo de médicos y enfermeros cubanos, tanto hacia el exterior como hacia el sector privado emergente en la isla. La Resolución 17/2026 deroga todas las normas anteriores que regulaban el sistema salarial del sector salud, incluida la Resolución 37 de noviembre de 2020 y sus sucesivas modificaciones hasta 2025.