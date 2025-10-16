Camionero cubano cae en redada de ICE en Oklahoma mientras manejaba sin licencia comercial

Operativo del ICE y la Patrulla de Carreteras en la Interestatal 40, al oeste de Oklahoma

Vídeos relacionados:

Un cubano que conducía un camión sin licencia comercial fue detenido durante una redada realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP), informaron fuentes oficiales.

El camionero cubano, que no tiene estatus legal en EE.UU., fue uno de los más de 120 inmigrantes indocumentados capturados durante el operativo conjunto que llevaron a cabo las dos agencias, entre el 22 y el 25 de septiembre pasado, según indicó un comunicado publicado este martes en el sitio oficial del ICE.

La detención del conductor, cuya identidad no ha sido divulgada, se produjo tras una parada de tráfico rutinaria en la autopista Interestatal 40 (I-40), en el oeste de Oklahoma, donde durante tres días se ejecutó la operación especial como parte del programa 287(g) del ICE.

Esta normativa permite a la policía en cada estado de la nación colaborar directamente con agentes de inmigración para identificar y detener a extranjeros en situación irregular.

El informe del ICE detalla que durante el patrullaje intensivo fueron detenidos 120 extranjeros indocumentados por infracciones de inmigración, 91 de los cuales manejaban un vehículo comercial con licencia de conducción comercial (CDL) y 29 sin ella.

Además, otros 27 extranjeros en situación irregular fueron capturados en vehículos de pasajeros durante controles de tráfico rutinarios y dos en un cultivo de marihuana cercano.

Lo más leído hoy:

El ICE aseguró que a los 120 migrantes ilegales arrestados se asocian condenas previas por delitos como conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI) -algunos de ellos con dos o más cargos, precisó-, reingreso ilegal a EE.UU., lavado de dinero, tráfico de personas, agresión, conspiración para distribuir cocaína y posesión de sustancias peligrosas controladas.

Según los datos de la agencia, entre los 91 extranjeros indocumentados que operan un vehículo comercial con licencia CDL, 10 excedieron el tiempo autorizado de estadía en el país, 80 entraron de manera ilegal o con libertad condicional humanitaria, tienen solicitud de asilo pendiente o audiencia de inmigración, y una persona tiene una orden de deportación definitiva.

De los 29 que fueron descubiertos mientras conducían sin licencia (uno de Cuba, tres de China, 10 de Guatemala y 15 de México), 23 habían ingresado a EE.UU. entre 2020 y 2024.

"Los inmigrantes ilegales no tienen nada que hacer al volante de camiones de 18 ruedas en las autopistas estadounidenses. Ahora nuestras carreteras son más seguras, ya que estos extranjeros ilegales ya no están al volante", declaró Madison Sheahan, subdirectora del ICE. "Animamos a más fuerzas del orden estatales y locales a firmar acuerdos 287(g), para ayudar a eliminar las amenazas a la seguridad pública".

Estas detenciones se producen semanas después de accidentes fatales causados por inmigrantes ilegales mientras conducían camiones de 18 ruedas por carreteras de Estados Unidos.

Uno de los más trágicos accidentes fue provocado por el cubano Alexis Osmani González Companioni, de 27 años, a fines de junio pasado, cuando presuntamente se quedó dormido al volante y estrelló el camión que conducía contra una fila de vehículos en la Interestatal 20, en el estado de Texas, causando la muerte a cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia.

González, un exdirigente juvenil del régimen cubano, emigró a España en 2020 y luego entró a EE.UU. con una visa ESTA. Según se supo tras el siniestro, tenía una licencia de conducir comercial (CDL) para trabajar como chofer, pero se desconocía si estaba en EE.UU. de manera ilegal o ya había regularizado su estatus migratorio.

En agosto se registró otro de los polémicos casos que han reavivado la controversia sobre la expedición de licencias de conducción comercial a personas que no tienen ciudadanía estadounidense. En Florida, Harjinger Singh, un camionero de 28 años que reside en el país de manera irregular desde 2018, provocó un accidente mortal en la autopista Turnpike, en Fort Pierce, que dejó tres fallecidos.

EE.UU. endureció requisitos para otorgar licencias de conducir comerciales a camioneros sin ciudadanía

En septiembre, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos endureció los requisitos para la obtención por no ciudadanos de licencias de conducir comerciales (CDL), tras tres accidentes mortales ocurridos en el año, los cuales fueron causados por camioneros inmigrantes que "no debieron recibir permisos", según advirtió la autoridad.

Un comunicado oficial indicó que los estados deberán suspender la expedición de CDL a no ciudadanos hasta demostrar que cumplen las nuevas reglas, que limitan la elegibilidad a tres tipos de visados (H-2A, H-2B y E-2), obligan a verificar el estatus migratorio en una base de datos federal y fijan una vigencia máxima de un año (o menos, si el visado expira antes).

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que se limitaría drásticamente quién puede optar por permisos de aprendizaje comercial (CLP) y permisos de conducir comerciales (CDL) para personas no domiciliadas.

Tipos de licencia CDL en Estados Unidos

Existen tres clases principales de CDL, según el tipo y peso del vehículo:

Clase A

Permite conducir vehículos combinados con un peso bruto combinado (GCWR) de 26,001 libras (11,793 kg) o más, siempre que el vehículo remolcado pese más de 10,000 libras. Por ejemplo, tráileres, camiones articulados (tractor-trailer), camiones cisterna grandes, remolques dobles.

Clase B

Permite conducir un solo vehículo con un peso bruto (GVWR) de 26,001 libras o más, o que remolque un vehículo que pese menos de 10,000 libras. Ejemplos: autobuses, camiones de reparto grandes, camiones de basura, camiones cisterna medianos.

Clase C

Para vehículos diseñados para transportar 16 o más pasajeros (incluido el conductor) o materiales peligrosos (hazmat) en cantidades que requieran señalización. Ejemplos: vans de transporte de personal, autobuses pequeños, vehículos de mensajería con materiales peligrosos.

Requisitos generales para obtener una CDL

Tener al menos 21 años (algunos estados permiten conducir dentro del estado a partir de los 18). Poseer una licencia de conducir regular (Clase D) válida. Pasar un examen médico y obtener un certificado del Department of Transportation (DOT). Aprobar: Un examen teórico (sobre leyes de tránsito, seguridad y manejo de carga).

(sobre leyes de tránsito, seguridad y manejo de carga). Un examen práctico (inspección del vehículo, control básico y conducción en carretera).

Preguntas frecuentes sobre redadas de ICE y detenciones de inmigrantes