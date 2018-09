Estados Unidos,

Enrique Iglesias ha abierto su corazón en una entrevista para el programa Un nuevo Día de la cadena Telemundo, en el que además de charlar de su música y sus proyectos laborales, ha hablado de su pareja Anna Kournikova y también de sus hijos, los mellizos Lucy y Nicholas.

El pasado 16 de diciembre llegaron a la vida de la pareja los dos pequeños y desde entonces, el cantante español que sigue disfrutando de sus giras y conciertos por todo el mundo, ha reconocido que le cuesta viajar.

"Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo, un poquito, viajar", le comentó a la presentadora cubana Rashel Díaz.

"Soy feliz sólo con verlos, todo alrededor de ellos. No te importa nada más, sólo ellos", reconoció el entregado padre que en más de una ocasión ha deleitado a sus seguidores con divertidos vídeos de cómo se desvive para hacer reír a los pequeños de la casa.

Además de robarse los suspiros del público al hablar de sus niños el cantante habló de por qué se enamoró de la extenista Anna Kournikova. Por ser "divertida, independiente, luchadora, muchas cosas, si te soy sincero, nunca me imaginé que podría estar tanto tiempo en una relación", reconoció Enrique Iglesias para luego bromear y sacar su lado más divertido con la conductora. "Mi primera novia fue cubana, y la segunda y la tercera", comentó el español.

"¿Novias que haya tenido que tú no sepas? No sé como 48 o 49. No te estoy bromeando, de estas 49 o 48, 45 eran cubanas", continuó bromeando ante la risa de Rashel Diaz.

El intérprete de Nos fuimos lejos también habló de su amigo el cantante Pitbull, con quién aseguró que disfruta mucho trabajando y ha sacado numerosos éxitos, el más reciente, el pegadizo Move to Miami.

Aunque el cantante echa mucho de menos a su familia cuando está lejos, el hijo de Julio Iglesias tiene varios conciertos programados en Europa las próximas semanas. Ucrania, Irlanda, Inglaterra y Francia son algunos de los países que visitará en los próximos meses.