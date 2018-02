Estados Unidos,

Ya son casi 23 los años que la vida de Selena Quintanilla fue brutalmente arrebatada y sus seguidores y el mundo de la música siguen llorando su partida.

23 eran también los años que tenía la joven cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques Selena Etc.

A pesar del tiempo que ha transcurrido, las ocasiones para recordar a Selena no se agotan por eso este 26 de febrero, cuando se cumplieron 23 años de que la reina del Tex Mex ofreciera su último concierto, portadas de todo el mundo rememoraron su presentación en vivo en el Astrodome de Houston, posteriormente editada en 1999 para CD y en 2003 para DVD.

En su corta y fulgurante carrera, que dejó seis discos como solista y otros tantos junto a los Dinos, Selena recibió innumerables distinciones y reconocimiento a su talento, que la hicieron ser considerada un icono de la música latina: 13 Billboard Latin Music Awards, un Grammy a mejor álbum regional mexicano, once premios Lo Nuestro, 39 Tejano Music Awards, y otros muchos.

Uno de sus mayores aportes musicales fue, precisamente, ser la primera cantante que dominó la tecnocumbia, que posteriormente se propagaría por Centro América, México, representada por su tema homónimo.

Dos semanas después de su muerte, el por entonces gobernador de Texas George W. Bush declaró el 16 de abril, cumpleaños de la cantante, “Día de Selena” en todo el estado, por haber representado “la esencia de la cultural sur de Texas” y no haber olvidado nunca sus raíces.

Dentro de algunos de sus emblemáticos temas, escuchados y preferidos por muchos aún, se encuentran Como la Flor, No me queda más, I could fall in love, Si una vez, Fotos y recuerdos; entre otros muchos.

Una de la que recientemente homenajeó a la diva fue la propia Kim Kardashian quien eligió en el pasado Holloween el mismo atuendo que usó Selena en su última actuación en vivo.