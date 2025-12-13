Muere a los 60 años Peter Greene, actor de "Pulp Fiction" y "La Máscara"

Vídeos relacionados:

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por interpretar a algunos de los villanos más perturbadores y memorables del cine de los años noventa -en especial a Zed en Pulp Fiction-, murió a los 60 años en su apartamento de Nueva York.

Su fallecimiento ocurrió el viernes y fue confirmado por su representante y amigo cercano, Gregg Edwards, quien lo representó durante más de una década.

El cuerpo del actor fue hallado sin vida en su apartamento de Manhattan, en el Lower East Side.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte, y la Policía señaló que no existen indicios de un hecho criminal.

"Era un tipo fantástico, posiblemente uno de los mejores actores de reparto del planeta; ha trabajado con todo el mundo", expresó Edwards, visiblemente afectado. “Hemos sido amigos durante más de diez años. Simplemente un hombre muy amable”.

Un rostro inolvidable del cine de los 90

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Peter Greene se consolidó como uno de los grandes actores de carácter de Hollywood, especializado en villanos, delincuentes y figuras moralmente oscuras.

Aunque su tiempo en pantalla muchas veces era breve, su presencia resultaba decisiva y difícil de olvidar.

Su papel más emblemático llegó en 1994, cuando interpretó a Zed, el sádico guardia de seguridad y depredador sexual en "Pulp Fiction", clásico de Quentin Tarantino.

Ese mismo año, también dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso antagonista de Jim Carrey en "La máscara", un contraste brutal frente al tono caricaturesco de la comedia.

Durante esa década, Greene participó en otros títulos destacados como "Sospechosos habituales", con Kevin Spacey y Chazz Palminteri; "De ladrón a policía", comedia con Martin Lawrence; "Training Day", con Denzel Washington y Ethan Hawkeen; y "Alerta máxima 2", con Steven Seagal.

De teatro neoyorquino al cine independiente

Greene comenzó su carrera actoral a los 25 años, tras formarse en el teatro de Nueva York.

Su primera aparición en pantalla fue en 1990, en la serie Hardball, y su debut cinematográfico llegó con "Laws of Gravity" (1992).

Un año después, sorprendió a la crítica con su interpretación en "Clean, Shaven" (1993), en la que encarnó a un hombre con esquizofrenia que intenta reencontrarse con su hija. Su actuación es considerada una de las representaciones más crudas y realistas de la enfermedad mental en el cine.

A lo largo de su carrera trabajó en más de 40 películas y series, bajo la dirección de cineastas de renombre.

En las últimas décadas, se mantuvo activo en producciones independientes y en pequeños papeles televisivos, con apariciones en series como "Life on Mars", "The Black Donnellys", "Chicago P.D." y "The Continental".

Una vida marcada por la lucha personal

Detrás de su imponente presencia en pantalla, Greene arrastró una historia personal difícil. En entrevistas, contó que huyó de su casa a los 15 años y pasó un tiempo viviendo en las calles de Nueva York.

Su carrera ascendente estuvo acompañada por una lucha prolongada contra las adicciones. En 1996, intentó suicidarse y posteriormente ingresó en rehabilitación. Más de una década después, en 2007, fue arrestado por posesión de crack.

Pese a esas dificultades, sus allegados lo recuerdan como una persona de gran corazón, perfeccionista y profundamente entregada a su trabajo.

Su representante admitió que podía ser considerado "difícil" en algunos rodajes, pero subrayó que esa exigencia nacía de su obsesión por la autenticidad y la verdad en cada escena.

Proyectos en marcha y legado

Al momento de su fallecimiento, Peter Greene seguía trabajando y tenía varios proyectos en desarrollo, entre ellos un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como otras producciones previstas para 2026.

Le sobreviven un hermano y una hermana.

Su muerte deja un vacío entre quienes valoran el cine de personajes intensos, incómodos y complejos, y confirma la pérdida de un actor que, sin necesidad de protagonizar grandes historias, supo marcar a generaciones de espectadores con actuaciones breves, pero inolvidables.