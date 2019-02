Europa, España,

Publicado el Lunes, 25 Febrero, 2019 - 18:54 (GMT-5)

La joven cantante Mar Valdés, nieta del afamado pianista cubano Chucho Valdés, ha terminado este lunes su aventura en la sexta temporada del show televisivo español La Voz, a pesar de la espectacular actuación que tuvo en este último episodio.

La bisnieta de Bebo Valdés, que formaba parte de Antonio Orozco, interpretó el reconocido tema I´d rather go blind, de Etta James, e inundó de emoción y magia el plató de Antena 3, dejando bien claro su talento y su chorro de voz. Sin embargo, su coach y su ayudante, la cantante colombiana Karol G, eligieron quedarse con los concursantes Lia Kali y Javi Moya para la siguiente ronda, aunque se puede ver que no fue una decisión nada fácil para el español.

La opción de robo estaba sobre la mesa del resto de los equipos, pero se pasó el tiempo y ninguno pulsó el botón de robo. Antonio José, ayudante de Paulina Rubio y ganador de la tercera edición del certamen, quiso a Mar y le insistió bastante, pero finalmente la mexicana no se decidió.

A pesar de no haber sido elegida, Mar se mostró contenta y dijo en su entrevista final que este era solo el comienzo y que seguirá para adelante, aunque confesó que creía que alguien la robaría.

