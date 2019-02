América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Lunes, 18 Febrero, 2019 - 13:42 (GMT-5)

Una joven cubana compartió en Facebook un emotivo mensaje en el que hizo un llamamiento para rechazar la reforma constitucional que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero.

"Cubanos: Cuba Decide, sal y vota no por nuestros hijos, nietos y por la nación. No podrán hacernos trampas si cuidamos la votación. No es una Carta Magna, aquí no hay garantías ni soberanía, es un mamotreto digno de repulsión", aseguró.

Esta mujer cubana residente en el extranjero, identificada en su perfil de Facebook como Sheyla Yedid Perez Zayas, arremetió contra Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro , a los que acusó de llevar al país a la "corrupción", la "prostitución" y la "malversación".

No ad for you

"En unos días sin que haya oposición, quieren que de el 'Sí' por su proyecto de castración. Pues no. ¿Hasta cuándo es tu mala gestión, hasta que se seque el Malecón?", afirmó.

"Nadie los votó. Por qué tú no tienes en la televisión a los que optamos por el 'No'. Ni un año más de sumisión, de tortura, tiranía ni prisión. Ya tuvieron suficiente con 60 décadas de experimentación. Hemos tenido que cargar agua, esperar guaguas, ocultando nuestro credo y orientación", añadió.

"No a tu vejación de apalear y matar al que se oponga, no a tu destrucción", agregó.

Esta joven repasó algunos de los problemas que sufren los cubanos que permanecen en la Isla y también aquellos que arriesgan sus vidas para salir del país en busca de un futuro mejor.

"Daños colaterales por desastres naturales que jamás han tenido solución. Es más se cayó un avión y no ha habido explicación. Arriesgamos nuestra vida en cualquier expedición: SIDA, una balsa, un coyote mientras en Cuba se malvive y ya no es cubano quien en el extranjero reside", dijo.

"Ya está bien de vivir sin ilusión, fajándonos mientras el tirano guarachea sin límites y con ostentación. Solo en democracia se puede pensar, comer y viajar sin colaboración. Aunque no te guste o digas que no lo entiendes nuestra situación es por la política", alertó.

Sheyla Yedid ya publicó un vídeo similar con motivo de la marcha de Los Prohibidos, un movimiento que llevó a decenas de cubanos a manifestarse el pasado 26 de enero frente a las oficinas consulares del régimen en algunos países.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194