Publicado el Miércoles, 13 Marzo, 2019 - 12:30 (GMT-5)

La cubana Dairene Camejo Contreras decidió irse a hacer una protesta junto a su hijo de 3 años cerca de la Plaza de La Revolución, para exigir al gobierno de la Isla que la ayude con sus necesidades de vivienda.

Alrededor de una hora estuvieron Dairene y su pequeño con carteles que decían “Presidente ayuda por favor” y “Voto sí por Fidel y mi hijo no tiene casa”, hasta que fueron arrestados por las autoridades y conducidos a la estación policial de Zapata y C, en el Vedado.

En declaraciones a CubaNet, Dairene expresó: “Decidí llevar a cabo esta protesta por las difíciles condiciones de vivienda que enfrento, me he dirigido a todas las instituciones del país y nadie me ha hecho caso. Llevo tres años en esta gracia. Por esta situación mi niño se me ha enfermado hasta de los nervios y no sale de los hospitales”.

“Mi intención es llamar la atención del presidente, y que se interese por mi caso. Todo lo que estoy haciendo es por mi hijito”, asegura.

En las imágenes que aquí compartimos, se puede ver a la joven madre con el niño, sentados con los carteles en el separador de la avenida Boyeros, frente a la Terminal de Ómnibus Nacionales, antes de ser arrestados.

“La oficial que me arrestó me trató muy mal a mí y a mi hijo", asegura Dairene al citado medio. "Al llegar a la unidad me estaba esperando una capitana de la seguridad del estado, quién me hizo varias amenazas y un acta de advertencia por escrito, la cual no firmé, prohibiéndome estar cerca de las inmediaciones de la Plaza de La Revolución, pero, además, también me prohibieron acercarme a cualquier institución del estado en compañía de mi hijo”.

También relató que ambos fueron encerrados "en una oficina, sin agua potable, ni servicio sanitario", y a las 9 de la noche fueron trasladados a la estación policial conocida como el Capri, en Arroyo Naranjo.

“Allí me trataron mal, y lo primero que me dijeron fue que la policía no daba casa. Me tuvieron hasta las 11:00 p.m. esperando a un oficial de la seguridad que quería hablar conmigo, pero nunca llegó. Entonces fue que me soltaron y me dijeron que debía presentarme el miércoles a las 8:00 a.m.”, dijo Dairene.

