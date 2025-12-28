Matrimonio cubano en España denuncia que no pueden entrar a su propia casa por una ley injusta: Esto es lo que pasó

Un matrimonio cubano que emigró a España hace más de dos décadas enfrenta hoy una situación que ha puesto en jaque el proyecto de vida que construyeron con años de sacrificio.

La historia fue dada a conocer en Instagram por el emprendedor y asesor inmobiliario español Jorge Danés, quien relató el caso de esta pareja que, tras 22 años de trabajo ininterrumpido, logró comprar dos viviendas en la Comunidad de Madrid con la intención de asegurar el futuro de ellos y de su única hija.

Según explicó Danés, la familia llegó a España con su niña pequeña y, durante más de dos décadas, evitaron lujos, viajes y gastos superfluos para concentrarse en ahorrar. Con ese esfuerzo adquirieron un piso en Madrid y otro en Aranjuez, ambos pensados como patrimonio para su hija cuando alcanzara la adultez.

Mientras la joven estudiaba y no necesitaba aún una vivienda propia, uno de esos inmuebles fue puesto en alquiler. El apartamento fue arrendado a un matrimonio extranjero que lo ha ocupado durante seis años.

Durante todo ese tiempo, el propietario -identificado como Jesús- mantuvo la renta en 550 euros mensuales, sin aplicar incrementos, pese al aumento del costo de vida y del mercado inmobiliario.

El conflicto surgió cuando la hija anunció su boda y expresó su deseo de mudarse a la vivienda familiar.

Al solicitar a los inquilinos que entregaran el inmueble, estos no solo se negaron, sino que, de acuerdo con el testimonio difundido por Danés, dejaron de pagar el alquiler y se acogieron a la figura legal de "vulnerabilidad", asesorados por un abogado, para frenar cualquier intento de desalojo.

La pareja cubana, descrita como cumplidora de sus obligaciones fiscales y laborales, se encuentra ahora atrapada en un proceso que los ha llevado al desgaste emocional y económico.

Según detalla Danés, los propietarios han llegado incluso a considerar vender la vivienda por debajo de su valor real, solo para evitar el prolongado y costoso proceso de recuperación del inmueble, mientras su hija se ve obligada a buscar una alternativa habitacional.

Subrayó que la familia emigró de Cuba huyendo de un sistema político que no respetaba el esfuerzo individual ni la propiedad privada, y ahora se enfrenta a una situación que perciben como una repetición de la misma injusticia en un país donde esperaban estabilidad y seguridad jurídica.

El caso se suma a otras denuncias de propietarios que aseguran sentirse desprotegidos ante la ocupación prolongada y la imposibilidad de disponer de sus propias viviendas, una problemática que sigue generando debate en España sobre los límites entre la protección social y los derechos de quienes han invertido sus ahorros en un inmueble.