América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 29 Marzo, 2019 - 11:18 (GMT-5)

“Yo no entiendo por qué el oriental es ilegal aquí en la Habana, si todos somos cubanos”, se pregunta una residente "ilegal" en la capital en entrevista realizada por Cubanet, y a continuación insiste: “¿Por qué yo soy ilegal aquí en la Habana?”.

La entrevistada explica que ella emigró a la capital por las malas condiciones económicas en el oriente del país, y añade que en La Habana se sobrevive mejor.

No obstante, precisa que su situación no es color de rosa y que no se siente igual que el resto. Alguna vez se ha sentido discriminada, como en una ocasión en que quiso trabajar en un círculo infantil limpiando pisos y se lo negaron por su “problema”, por su “impedimento”.

No ad for you

Lleva 22 años viviendo en La Habana en muy malas condiciones, muy cerca de un río, lo que la obliga a tener que abandonar el lugar cada vez que llueve mucho o pasa un ciclón.

Concluye que la palabra “pobreza” la define, y que tiene que que sobrevivir con lo poquito que busca.

¿Es La Habana realmente la capital de todos los cubanos?, es la pregunta que muchos residentes en la capital cubana, calificados de "ilegales" por la autoridades, se hacen.

La situación migratoria interna en la Isla es un fenómeno que lleva ya más de una década sin solución visible.

Muchos residentes en la capital, que son originarios del oriente del país, han dado su testimonio en los últimos años en los que refieren el trato injusto y vejatorio que reciben por parte de las autoridades, que los tratan como si fueran delincuentes, les ponen multas, no les conceden trabajo por no tener dirección en La Habana o son deportados hacia sus lugares de origen.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194