Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Martes, 2 Abril, 2019 - 08:36 (GMT-5)

La tensión en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, sigue en aumento mientras miles de migrantes aguardan ser atendidos con la esperanza de obtener asilo político.

Este es el caso de Marlene Ruíz, una migrante cubana que suplicó a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) que la dejaran pasar.

"¡Este frío me está matando!. Lo único que le pido es una ayuda, tengo mucho miedo. Tenga piedad soy yo sola, no me maltraten", lamentó en declaraciones recogidas por Univision.

No ad for you

"Estamos pidiendo asilo y no nos lo quieren dar. Nos asaltaron, nos quitaron todo, tenemos niños. Somos cubanos y no tenemos dinero ni donde dormir", añadió mientras los oficiales le impedían el paso.

Ruíz llevaba meses esperando su turno para presentar su caso y obtener el ansiado asilo político.

Los problemas en la frontera entre México y Estados Unidos se agudizan con la llegada masiva de inmigrantes.

Recientemente un grupo de indocumentados cubanos varados en Ciudad Juárez compartieron con CiberCuba su temor a que se pararan las entrevistas en la frontera por la duplicación de números en la cola.

El problema, según explicaron, es que los números que se repartían a quienes llegaban para poder pasar las entrevistas con las autoridades migratorias de Estados Unidos estaban "apareciendo dobles".

Este grupo teme que este tipo de irregularidades paralice la entrada a Estados Unidos, teniendo en cuenta que hacia esa frontera se dirige una caravana de migrantes procedente de Tapachula.

El pasado 29 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con cerrar la frontera con México si el país azteca no detenía "de forma inmediata toda la inmigración ilegal".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194