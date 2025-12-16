Trump refuerza su narrativa contra los migrantes con entrega de una nueva medalla: ¿Qué premia?

Desde el corazón del poder ejecutivo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump presidió una ceremonia en la Oficina Oval para entregar la recién creada Medalla de Defensa de la Frontera con México (Mexican Border Defense Medal).

Este reconocimiento, concebido como un símbolo del endurecimiento de las políticas migratorias durante su segundo mandato, fue otorgado a trece miembros del servicio militar estadounidense, quienes han colaborado directamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en tareas de vigilancia y seguridad en la frontera sur.

Acompañado por Tom Homan -designado por Trump como su “zar fronterizo”-, y por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el mandatario también distribuyó monedas conmemorativas a los galardonados y elogió su papel en la “defensa de la soberanía estadounidense”.

La narrativa oficial: Una frontera bajo control

Según un comunicado oficial difundido por la Casa Blanca, la medalla simboliza lo que describen como “una histórica victoria fronteriza” atribuida al liderazgo de Trump.

En palabras del documento:

“Hoy, el presidente Donald J. Trump otorgará la recién creada Medalla de Defensa Fronteriza de México a los miembros del servicio militar de Estados Unidos por su extraordinario trabajo para salvaguardar la frontera sur de nuestra nación y defender la soberanía estadounidense”.

El texto subraya que, bajo la actual administración, la frontera entre Estados Unidos y México ha experimentado “una profunda transformación”, logrando niveles de seguridad “sin precedentes en décadas”, al frenar lo que denominan “la invasión desatada por la administración Biden”.

Una lista de “logros” bajo su segundo mandato

La Casa Blanca precisó en el comunicado una detallada lista de lo que considera avances tangibles en el control migratorio y la seguridad nacional.

Entre ellos se incluyen:

-Expulsión de más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados.

-Cero liberaciones en el interior del país durante siete meses consecutivos.

-Reducción de cruces fronterizos ilegales al nivel más bajo desde 1970.

-Migración neta negativa, una situación inédita en más de cincuenta años.

-Operativos exitosos en “ciudades santuario” como Los Ángeles, Washington D.C., Chicago y Boston, que resultaron en la deportación de miles de inmigrantes con historial delictivo.

-Descenso mensual en las muertes por sobredosis, atribuido a una supuesta disminución en el tráfico de fentanilo.

-Rescate de más de 62,000 niños migrantes, que -según el comunicado- se encontraban desaparecidos durante la administración anterior.

-Promulgación de la Ley Laken Riley, que obliga a detener a inmigrantes ilegales acusados de delitos violentos.

-Afirmaciones de un crecimiento del empleo nacional, con más de 2,5 millones de estadounidenses nativos incorporados al mercado laboral, mientras más de un millón de trabajadores extranjeros perdieron su empleo.

-Disminución del 17% en nuevos estudiantes extranjeros en universidades.

-Endurecimiento en los controles de antecedentes para trabajadores extranjeros.

El discurso político detrás de la medalla

Más allá del simbolismo del galardón, el evento se inscribe en una narrativa política agresiva que busca contrastar la administración actual con la del expresidente Joe Biden.

“Todo lo que necesitábamos era un nuevo presidente”, enfatizó el texto oficial.

También fueron destacadas decisiones ejecutivas como la reimplementación del programa “Permanecer en México”, la reanudación de la construcción del muro fronterizo, el fin de la política de “captura y liberación”, la cancelación del uso de la aplicación CBP One, y la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados.

Además, fue la declaración de las principales organizaciones criminales transnacionales -como la MS-13, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros- como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Esta clasificación abre la puerta a medidas legales más severas contra sus miembros y redes de apoyo.

El comunicado finalizó con una mención a la ley impulsada por Trump, apodada “One Big Beautiful Bill”, presentada como la “mayor inversión en seguridad fronteriza de la historia de EE.UU.”.

Conclusión: Símbolo de una agenda más amplia

La Medalla de Defensa de la Frontera con México no solo distingue el servicio militar, sino que se convierte en un emblema de la cruzada política de Donald Trump en torno a la migración.

Al asociar esta distinción con un paquete de acciones ejecutivas y legislativas, la Casa Blanca pretende instaurar una imagen de orden restaurado y soberanía reafirmada, en un momento en que la seguridad fronteriza vuelve a ocupar un lugar central en el discurso presidencial.

El evento celebrado este lunes en la Casa Blanca fue un recordatorio de que, para la administración Trump, la frontera sur no solo es una línea geográfica: es un eje político, una bandera electoral y un terreno simbólico donde se dirimen sus promesas de nación fuerte, segura y excluyente.