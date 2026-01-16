Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

Vídeos relacionados:

Un cubano creador de contenido conocido por su audiencia como "El Oski" pasó de declararse orgullosamente seguidor de Donald Trump a admitir que hoy vive con miedo y en una incertidumbre legal que no esperaba.

En entrevista con Local 10 News, el joven contó que su admiración por el presidente fue tan intensa que incluso se tatuó su imagen en el pecho, un compromiso que -según relató- requirió tres sesiones de unas cuatro horas cada una.

"En ese momento estaba muy entusiasmado con Trump", recordó.

Ese entusiasmo, sin embargo, se fue diluyendo a medida que la aplicación de las leyes migratorias se intensificó en todo el país. "Tengo miedo", dice, al reconocer que él y muchos compatriotas siguen expuestos a la posibilidad de deportación.

El Oski está entre los cientos de miles que entraron a Estados Unidos por la frontera sur y fueron liberados con un documento I-220A, que no garantiza la legalización en el país.

Eso fue en 2019. Estaba convencido de que, a estas alturas, Trump ya habría ayudado a cubanos como él a regularizar su estatus. Pero "ha sido todo lo contrario", afirmó.

"Esto no es lo que esperabas. No es lo que yo esperaba", lamentó el joven, quien tiene la sensación de estar atrapado "en el limbo".

Aun así, dijo que no se arrepiente del tatuaje y que mantiene la esperanza de que todo se resuelva felizmente.

Entre la esperanza y el miedo, su historia resume el dilema de una comunidad que apostó por un liderazgo y ahora enfrenta las consecuencias de un sistema que no le ofrece, por ahora, una vía clara hacia la estabilidad.

El abogado de inmigración Mark Prada explicó que el gobierno federal no reconoce el I-220A como una entrada legal a efectos de ajustar estatus. Como resultado, los cubanos que tienen ese documento no pueden solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Prada estima que al menos 400,000 cubanos están en la misma situación. Por eso, está impugnando en los tribunales las políticas de la administración Trump, argumentando que los cubanos liberados en el país deberían considerarse en libertad condicional independientemente del papel que recibieron.

"Hemos estado argumentando que todos ellos han sido puestos en libertad condicional y que el papeleo es sólo papel", dijo.

Más decepciones

La historia de El Oski se inscribe en una tendencia más amplia: cada vez aparecen más voces que, tras haber respaldado con fuerza a Trump, hoy expresan decepción ante el impacto humano de las medidas migratorias.

No se trata de un rechazo ideológico completo, sino de un choque entre expectativas y realidad que se hace visible en comunidades como la cubana del sur de Florida.

En diciembre pasado, una de las aliadas hispanas más visibles del presidente, la senadora republicana por Florida Ileana García, marcó distancia al calificar de inhumana la política migratoria vigente.

Hija de cubanos y fundadora del movimiento "Latinas for Trump", García subrayó que su postura no implicaba romper con el Partido Republicano, sino expresar una preocupación profunda por el costo humano de esas decisiones.

García sostiene que las medidas migratorias son "inaceptables e inhumanas", y que han generado sufrimiento innecesario y han golpeado de manera desproporcionada a sectores vulnerables.

"Esto no es por lo que votamos", sentenció en junio.

Y aunque reconoce la necesidad de deportar a delincuentes, advirtió que existe una "cacería" contra personas que cumplen la ley y temen regresar a sus países.