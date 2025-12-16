Donald Trump refuerza su mensaje migratorio: “Quien cruce ilegalmente nuestra frontera será arrestado y deportado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enviar un mensaje contundente. Desde la Casa Blanca, durante la entrega de la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana, el mandatario dejó claro que no habrá excepciones, y quien cruce la frontera de manera irregular será detenido y expulsado del país de forma inmediata.

Trump aseguró que las Fuerzas Armadas ya han realizado cerca de 13 mil patrullajes en la frontera sur y presentó ese despliegue como apenas “el comienzo” de una estrategia más amplia.

En su discurso, celebró el fin de la política de catch and release y afirmó que toda persona que pise suelo estadounidense sin autorización será interceptada, arrestada y deportada, o enviada a prisión si es considerada peligrosa. “No queremos correr ningún riesgo”, sentenció.

El tono del mensaje no fue solo político, sino abiertamente disuasorio. Trump afirmó que, como resultado de estas medidas, los cruces ilegales han caído al nivel más bajo jamás registrado en la historia del país y aseguró que en los últimos siete meses “cero inmigrantes ilegales” han sido admitidos en Estados Unidos.

Una afirmación que, más allá de las cifras, apunta directamente al miedo de quienes hoy esperan una oportunidad en la frontera o dentro del país con un estatus migratorio frágil.

Estas declaraciones encajan con la narrativa de “frontera cerrada” que la administración Trump ha reforzado en las últimas semanas.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, ha presumido en redes sociales el despliegue del llamado “muro inteligente”, una combinación de barreras físicas, sensores, cámaras, drones y alambradas de seguridad que, según el gobierno, sella completamente la frontera sur. Las imágenes y mensajes oficiales buscan transmitir control total y tolerancia cero.

Para la comunidad cubana, el mensaje no pasa inadvertido. Miles de familias viven con la incertidumbre de una deportación acelerada, mientras otros tantos evalúan si vale la pena arriesgarlo todo en un contexto cada vez más hostil. La promesa de deportaciones inmediatas y el endurecimiento de los controles refuerzan la sensación de que el margen para migrar se ha reducido al mínimo.

Trump insistió en que heredó “la peor frontera de la historia”, permitiendo la entrada de millones de personas, y presentó su política actual como una corrección necesaria. Sin embargo, detrás del discurso de seguridad y récords, crece la preocupación por el impacto humano de estas medidas.