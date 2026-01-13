Sheinbaum asegura que Trump descartó acción militar en México tras llamada oficial

Vídeos relacionados:

Ver más

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras su conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó “descartada” cualquier posibilidad de una acción militar estadounidense en territorio mexicano, luego de las amenazas lanzadas por el mandatario días atrás contra los cárteles del narcotráfico.

“Quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

La mandataria explicó que decidió buscar el diálogo directo con Trump luego de que el líder republicano expresara en tres ocasiones su interés en “tener más participación en la seguridad en México”.

Subrayó que es preferible mantener comunicación directa que hacerlo a través de los medios. “Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que México adopte el término “narcoterrorismo” para justificar acciones unilaterales estadounidenses, Sheinbaum rechazó categóricamente esa opción, recordando que la Constitución mexicana no contempla esa figura. “La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo”, afirmó.

La presidenta añadió que, pese a las diferencias, su gobierno busca mantener una “buena relación” con Washington. “Somos vecinos, socios comerciales y debemos buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios”, dijo.

Lo más leído hoy:

Según EFE, Sheinbaum también reveló que el tema de Cuba no se abordó durante la llamada, aunque México podría fungir en el futuro como “vehículo de comunicación” entre La Habana y Washington, siempre que ambas partes lo autoricen.

La conversación ocurre en un momento de alta tensión bilateral, pocos días después de la operación militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico.