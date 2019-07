Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Viernes, 19 Julio, 2019 - 14:53 (GMT-5)

Desde hace poco más de un mes, conocemos al nuevo amor de la cantante cubana Dayamí La Musa, aunque ella misma reveló que mantienen una relación desde febrero. El joven, que también se desempeña en el medio artístico como DJ, acompañó a La Musa al nuevo programa que conduce Baby Lores y, además de contar la historia de cómo se conocieron, también reveló una dura experiencia.

Yandy, cuyo nombre artístico es Miami Muvmnt, contó durante el programa de este lunes que él, su padre, su hermanita de seis meses y la esposa de su padre estuvieron en el remolcador 13 de Marzo, cuyo hundimiento hace 25 años, es uno de los peores crímenes en la larga lista que tiene el castrismo, y también uno de los más silenciados.

La tragedia dejó 37 muertos de las 68 personas que iban a bordo. Entre los fallecidos hubo 10 niños, una de ellos la hermanita menor de Yandy, que apenas cumplía 6 meses de vida. La mamá de su hermana y entonces esposa de su papá, también perdió la vida ese 13 de julio de 1994.

"Yo tenía nueve años cuando eso sucedió, fue una tragedia, perdí familiares y amigos, fue algo con mucho trauma para mi padre y mi familia en Cuba, pero como yo estaba más pequeño pude superarlo un poco mejor", contó Yandy.

"El hecho de que lo haya superado no quiere decir que no me duela, yo lo recuerdo perfectamente, es algo bien claro en mi mente y nunca lo voy a olvidar, pero como yo era más pequeño no me impactó tanto como lo hizo a una persona que perdió a una hija, como mi papá que perdió a su hija de seis meses, mi hermana. Yo pude gracias a mi familia superarlo un poco mejor y pude ver la vida desde un punto de vista diferente", sostuvo.

Yandy asegura que haber pasado por esa experiencia tan terrible, lo impulsó a ser la persona que es hoy, a siempre querer aprender y ser mejor ser humano, y aprovechar la oportunidad de haber podido finalmente llegar a Estados Unidos.

"Gracias al exilio cubano de Miami pudimos venir para Estados Unidos" cuando tenía 15 años, explicó.

Sin dudas, este joven es un ejemplo de superación personal, que nos hace mirar nuestros problemas con una perspectiva diferente. Otro ejemplo que nos dejó este trágico accidente es Jorge García, un profesor que perdió a 14 familiares en la tragedia y que utilizó su dolor como motor impulsor para investigar este crimen y no permitir que fuera silenciado.

El 13 de julio de 1994, un remolcador salió de La Habana con 68 personas que buscaban huir de la dictadura y la miseria hacia Estados Unidos. A poco de haberse puesto en marcha, fue interceptado por embarcaciones estatales, que provocaron su hundimiento por fuertes chorros de agua y bandazos.

