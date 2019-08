Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 19 Agosto, 2019 - 17:46 (GMT-5)

La actriz cubana Carmen Daysi Rodríguez reveló varios episodios de acoso sexual que sufrió durante su carrera en Cuba y cómo llegó a perder trabajos por negarse a ello.

Durante la entrevista que ofreció este fin de semana en el programa Esto no tiene nombre, dijo que "hubo personajes que no me dieron en películas porque no me acosté o con el director o con el director de fotografía. Eso me pasó mucho".

Asimismo, contó que su forma de ser, alegre y agradable, hizo que muchos hombres se sintieran con el derecho de "fresquearse" con ella y pasarse y "¡realmente no!" Que una mujer sea agradable no quiere decir que puedas pasarte con ella, aclaró.

"El evento más fuerte que me pasó fue haciendo un comercial con mi hijo pequeño, y yo estaba acostada en la habitación junto a él y entró una persona del evento a tratar de seducirme", relató Carmen, que insistió en el hecho de que no ceder a ese tipo de acoso le cerró muchas puertas.

La actriz también señaló que la falta de profesionalidad en Cuba, en donde luego de tú hacer un personaje como Marieta Pozo Alegre en ¿Jura decir la verdad? te haga más vulnerable a este tipo de acoso, y el monopolio de poder en el arte cubano, ha hecho que "muchas mujeres y hombres también sufran este tipo de vivencias, que son muy fuertes".

Carmen Daysi dijo también que en Estados Unidos no le ha pasado igual, aunque no sabe si tiene que ver con el hecho de que ya llegó "madurita".

"Yo llegué aquí con 33 años. Venía de México y en México sí me pasó porque allá la industria sí es heavy. Aquí ya llegué con personajes y la posibilidad de trabajar mucho", contó.

Durante la entrevista, la actriz también reveló que hace 17 años no visita Cuba porque el Gobierno cubano la tiene en una lista de artistas vetados.

