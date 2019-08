Publicado el Jueves, 29 Agosto, 2019 - 12:35 (GMT-5)

"El socialismo arruina la vida de la gente, no puedo creer que haya personas que quieren eso en Estados Unidos”, dijo Ray, un joven cubano que llegó desde la Isla a Estados Unidos en una tabla de windsurf.

“Si el socialismo fuese tan bueno, ¿creen que tanta gente escaparía de Cuba?", se pregunta el joven en un video publicado por el proyecto Young Americans Against Socialism, ya que dice haber detectado una tendencia hacia la ideología socialista en muchos candidatos presidenciales.

“Morir en alta mar era preferible a vivir en Cuba; moriría ahogado y hubiera sonreído, porque por primera vez me sentí libre”, afirmó.

Ray -quien prefiere mantener su apellido en anonimato para proteger a su familia en la Isla- estuvo más de 10 horas navegando 90 millas, en aras de llegar al país estadounidense.

Aunque las autoridades de ese país lo deportaron a Cuba, Ray luego fue reconocido por ambas embajadas como refugiado.

Según cuenta en esta publicación, no puede creer que tantos estadounidenses quieran vivir en un sistema socialista.

"Nadie me dio nada. Me gané el derecho de votar, me gané el derecho de hablar, y me gané el derecho de decirte ahora por qué el socialismo apesta", afirmó.