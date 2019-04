América Latina, Cuba,

Publicado el Lunes, 15 Abril, 2019 - 14:06 (GMT-5)

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) prohibieron la entrada a la provincia de Guantánamo al pastor cubano Alain Toledano Valiente, miembro de la Red Sendas de Justicia de la Isla.

A través de un video compartido en Facebook, Alain afirma haber sido detenido en el punto de control de la entrada de Guantánamo. Los oficiales le informaron que la negativa se debe a que el ciudadano se encuentra “circulado” en el país por salida ilegal.

“Nos acaban de virar para atrás porque supuestamente estoy circulado en el país por salida ilegal”, denunció. “Esto es un chiste, no me dejan entrar en Guantánamo. Yo soy ciudadano cubano, tengo un carnet de identidad que me reconoce como ciudadano cubano”.

Las autoridades también le indicaron que se hallaba “circulado” en otras ciudades, por lo que su entrada estaría igualmente prohibida en esos territorios.

“Esta es la historia de Cuba. Una vez más se demuestra con esta mentira que los oficiales que dirigen este Gobierno o este régimen no son dignos de llevar el uniforme (...) no son dignos de representar al pueblo”, expresó. “Saque Ud. sus propias conclusiones”

“Esto es lo que está pasando en Cuba para aquellos que se estén pensando que en Cuba hay cambio”.

Toledano tenía previsto participar en un “evento grande” programado para viernes y sábado, según informó su homólogo Bernardo de Quesada de la congregación Mover Apostólico, a Radio TV Martí.

El pastor se encontraba acompañado por su familia y otros feligreses, los cuales fueron obligados a regresar a Santiago de Cuba, territorio donde residen.

“Lo detuvieron y le piden toda la documentación, a él, al equipo que anda con él y le informan que está circulado en todo el país porque es un posible emigrante. Pero todo es porque él es un pastor”, alertó De Quesada.

A la par, el domingo agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) citaron al yerno de Toledano para que se presentara en Versalles, centro de operaciones del órgano gubernamental. Un lugar donde se realizan torturas e “interrogatorios diabólicos”, aseguró el pastor en Facebook.

“El comunismo ha iniciado una guerra bien diabólica contra mi familia, iglesia y persona, denuncie este acoso al Mundo, la familia Toledano sufre un fuerte ataque de los comunistas en Cuba”, escribió en la citada red social.

Reportes de Radio TV Martí indican que Toledano ha sido víctima del acoso del Gobierno cubano en anteriores ocasiones. Las autoridades le han demolido tres veces su vivienda, ubicada en el Distrito Micro 3, Santiago de Cuba, y también ha sido amenazado por las funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC).

