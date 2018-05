Senador John McCain no quiere que Trump acuda a su entierro

Personas cercanas al republicano John McCain (81 años) han declarado a la Casa Blanca que el senador por Arizona, que lucha contra un cáncer cerebral diagnosticado en julio de 2017, no quiere que el presidente Donald Trump asista a su funeral. A McCain le gustaría que asistiera en su lugar el vicepresidente, Mike Pence.

El senador McCain, que se sometió a una operación el mes pasado por una infección intestinal, fue el candidato presidencial republicano en el 2008, año en que Barack Obama accedió a su primer mandato presidencial.

Según lo publicado por el diario The New York Times, "Las personas próximas a él han informado a la Casa Blanca que su plan actual para su funeral es que el vicepresidente Mike Pence asista al servicio (…) pero no el presidente Trump, con quien McCain ha tenido una relación difícil", ha escrito el columnista Frank Bruni.

A pesar de su enfermedad, el senador republicano no ha dejado completamente de lado su actividad política. McCain fue electo por primera vez en 1982 al Congreso, y fue rival de George W. Bush (dentro del Partido Republicano), y de Barack Obama (por la Presidencia), en las carreras electorales para dirigir la Casa Blanca en el año 2000 y 2008, respectivamente.

En los últimos tiempos, el senador republicano se ha desempeñado como presidente del Comité de Servicios Armados en el Senado.