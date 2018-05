Así responde una maestra cubana a un niño que no quiere ir al desfile del 1ro de mayo

Una maestra de Primaria dejó a sus alumnos cubanos de tarea que respondieran dos preguntas muy sencillas: "¿Te gustaría ir al desfile del 1ro de mayo? ¿Por qué?" Uno de los niños, lejos de responderle con consignas revolucionarias, contestó que no, porque no le gusta caminar.

La docente corrigió la respuesta y no pudo ser más clara: "No es la respuesta que se quiere", aunque en un primer momento había escrito: "No es la respuesta adecuada". De hecho puede verse la tachadura en el papel.

La foto de la tarea del alumno cubano fue compartida en Facebook por Nicolás Águila, un cubano residente en Madrid, al que le llamó la atención que la maestra no admitiera una respuesta "diferente".

Opositores cubanos están a disgusto con el adoctrinamiento de los niños en las escuelas cubanas. La semana pasada, Lariuska Molina, esposa de Eliécer Góngora, responsable de la Unpacu en Jobabo (Las Tunas), comentó en uno de los vídeos que la Unión Patriótica de Cuba comparte en su canal de YouTube que había ido a la escuela de sus hijos a hablar con el director porque aunque los profesores saben que ellos son disidentes obligan a los pequeños a dibujar en clase a Raúl y Fidel Castro junto a las siglas del Partido Comunista. El director le contestó que en Cuba hay un solo sistema de enseñanza y es el de la 'Revolución'.