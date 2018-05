Liberan al hombre de la bandera

El cubano Daniel Llorente Miranda, quien se hizo famoso el 1ro de mayo de 2017 por ondear una bandera norteamericana durante el tradicional desfile en la Plaza de la Revolución, fue puesto en libertad el pasado viernes, finalizando así su reclusión en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, informó el sitio Cubanet.

Tras su protesta, "el hombre de la bandera" estuvo casi un mes detenido en 100 y Aldabó, y de allí fue trasladado a la sala Giralt del Psiquiátrico, donde permaneció 11 meses.

Según Llorente, la doctora que lo atendía le anunció que sería liberado, pero le advirtió de que no podía llamar por teléfono a nadie porque quienes se lo llevaban eran oficiales de la Seguridad del Estado.

Los mismos agentes que hace un año lo encerraron, ahora lo subieron a un carro con chapa particular y lo llevaron hasta la esquina de su casa.

Su hijo Eliecer Llorente expresó que en el hospital ya se comentaba que lo iban a soltar. No obstante, pensó que le avisarían primero cuando eso sucediera.

Cuenta su padre que nadie le dio ningún documento; solo la doctora le entregó un papel para entregárselo a su jefe de sector, pero se le quedó en el hospital.

“No me dejaron ni leerlo, pero me dijeron que era para que no tuviera problemas con el jefe de sector. No sé cuál problema. Yo no estoy sancionado ni creo que la Policía tenga nada que ver conmigo, porque yo soy un opositor al régimen y la Policía atiende a los delincuentes”, expresó.

Llorente afirmó que exigirá a las autoridades la bandera que le arrebataron durante su protesta.