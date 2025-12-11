Canciller cubano critica trato a migrantes en EE. UU. mientras el régimen reprime y encarcela al pueblo

Vídeos relacionados:
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó duramente este jueves el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, al que calificó como una “cacería” que afecta a numerosos cubanos en ese país.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Rodríguez afirmó que los migrantes “son traicionados y abandonados por quienes los incentivaron a migrar bajo falsas promesas electorales”, y denunció que muchos son “apresados, golpeados y deportados por la fuerza a terceros países”.
Sin embargo, sus declaraciones resultan cínicas pues el régimen que representa mantiene encarcelados a cientos de manifestantes del 11J, activistas pacíficos, periodistas y opositores.
Además, vale la pena recordar que mientras el canciller acusa a Washington de maltratar migrantes, en la isla continúan las detenciones arbitrarias, los juicios políticos y la represión a quienes exigen libertad y mejores condiciones de vida.
A ese contraste se suma otra paradoja: en Cuba, las propias autoridades deportan a personas de otras provincias que residen en La Habana “ilegalmente”, aplicando controles internos que impiden a los ciudadanos moverse libremente dentro del país.
“La cacería de opositores y disidentes políticos cubanos ha sido mucho peor durante 66 años”, comentó un internauta en respuesta al mensaje del canciller.
Lo más leído hoy:
Otro usuario de X subrayó: “La cacería en Cuba a los que protestan contra la dictadura es una realidad que enfrentan muchos cubanos en ese país”.
Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders y Justicia 11J, han documentado que más de mil presos políticos continúan tras las rejas en Cuba por motivos de conciencia o por participar en protestas pacíficas.
El contraste entre las palabras del canciller y la realidad cubana vuelve a poner en evidencia el doble discurso del régimen, que intenta proyectar hacia el exterior una imagen de preocupación humanitaria mientras ignora las violaciones de derechos dentro del país.
En esa misma retórica, Rodríguez recientemente volvió a encender la polémica luego de acusar a Estados Unidos de “infundir miedo” entre los cubanos que viven en ese país y de amenazar con congelar o cerrar sus cuentas bancarias.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones del canciller cubano y la situación en Cuba
¿Por qué el canciller cubano critica a Estados Unidos por su trato a los migrantes?
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, critica a Estados Unidos por lo que describe como una "cacería" de migrantes, incluyendo a cubanos, en ese país. Sostiene que los migrantes son traicionados y abandonados tras falsas promesas electorales, y denuncia que muchos son apresados, golpeados y deportados. Estas críticas son percibidas como cínicas debido a la represión interna en Cuba, donde el régimen mantiene encarcelados a manifestantes, activistas y opositores.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Cuba según organizaciones internacionales?
Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders y Justicia 11J, han documentado que más de mil presos políticos continúan en cárceles cubanas por motivos de conciencia o por participar en protestas pacíficas. En Cuba, las violaciones de derechos humanos incluyen detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en las prisiones, a pesar de las declaraciones oficiales que intentan proyectar una imagen positiva en foros internacionales.
¿Cómo responde el régimen cubano a las críticas sobre su represión interna?
El régimen cubano suele responder a las críticas sobre su represión interna con ataques verbales y propaganda, responsabilizando a "agentes externos" y a la "ultraderecha internacional" de buscar desestabilizar al país. El gobierno cubano tiende a desviar la atención hacia problemas externos, como las políticas de Estados Unidos, mientras ignora las demandas internas de libertad y mejores condiciones de vida.
¿Por qué se considera cínica la crítica del gobierno cubano hacia Estados Unidos?
La crítica del gobierno cubano hacia Estados Unidos por el trato a los migrantes es considerada cínica porque el propio régimen cubano reprime y encarcela a quienes protestan pacíficamente en la isla. Mientras denuncia abusos fuera de sus fronteras, ignora las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de su territorio.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.