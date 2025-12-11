Canciller cubano critica trato a migrantes en EE. UU. mientras el régimen reprime y encarcela al pueblo

Vídeos relacionados:

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó duramente este jueves el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, al que calificó como una “cacería” que afecta a numerosos cubanos en ese país.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Rodríguez afirmó que los migrantes “son traicionados y abandonados por quienes los incentivaron a migrar bajo falsas promesas electorales”, y denunció que muchos son “apresados, golpeados y deportados por la fuerza a terceros países”.

Sin embargo, sus declaraciones resultan cínicas pues el régimen que representa mantiene encarcelados a cientos de manifestantes del 11J, activistas pacíficos, periodistas y opositores.

Además, vale la pena recordar que mientras el canciller acusa a Washington de maltratar migrantes, en la isla continúan las detenciones arbitrarias, los juicios políticos y la represión a quienes exigen libertad y mejores condiciones de vida.

A ese contraste se suma otra paradoja: en Cuba, las propias autoridades deportan a personas de otras provincias que residen en La Habana “ilegalmente”, aplicando controles internos que impiden a los ciudadanos moverse libremente dentro del país.

“La cacería de opositores y disidentes políticos cubanos ha sido mucho peor durante 66 años”, comentó un internauta en respuesta al mensaje del canciller.

Otro usuario de X subrayó: “La cacería en Cuba a los que protestan contra la dictadura es una realidad que enfrentan muchos cubanos en ese país”.

Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders y Justicia 11J, han documentado que más de mil presos políticos continúan tras las rejas en Cuba por motivos de conciencia o por participar en protestas pacíficas.

El contraste entre las palabras del canciller y la realidad cubana vuelve a poner en evidencia el doble discurso del régimen, que intenta proyectar hacia el exterior una imagen de preocupación humanitaria mientras ignora las violaciones de derechos dentro del país.

En esa misma retórica, Rodríguez recientemente volvió a encender la polémica luego de acusar a Estados Unidos de “infundir miedo” entre los cubanos que viven en ese país y de amenazar con congelar o cerrar sus cuentas bancarias.