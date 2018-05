Papa Francisco: "No importa que seas gay, Dios te hizo así y te quiere así"

Juan Carlos Cruz, víctima durante su adolescencia de abusos sexuales del sacerdote chileno Fernando Karadima, se reunió con el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, donde sostuvieron una conversación acerca de su homosexualidad, en la que el máximo líder de la Iglesia católica le dijo que Dios lo hizo gay y que su sexualidad "no importa".

Cruz, que viajó al Vaticano con otras dos víctimas de abuso sexual clerical para denunciar la corrupción de la Iglesia Católica chilena, durante su reunión con el Papa hablaron acerca de su orientación sexual, a lo que Francisco respondió:

"Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres".

Estas palabras de Francisco se salen de las casillas de la Iglesia católica romana, que condena la homosexualidad y la considera contraria a la ley de Dios.

El chileno quiso dejarle en claro al Papa que sus intenciones no eran las de perjudicar la imagen de la Iglesia, a lo que este respondió con un pedido de perdón: "Te quiero pedir perdón, en nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses".

Tras conocerse las trascendentales renuncias de 34 obispos chilenos luego de reunirse con el Papa para hablar acerca de los abusos sexuales y sus encubrimientos en la Iglesia católica chilena, Cruz declaró a medios chilenos:

"Me alegra tremendamente para empezar a sanar esta Iglesia que no se merece a estos verdaderos corruptos y criminales. La Iglesia no podía estar liderada por hombres que se han dejado corromper".

La imagen del Papa quedó un poco dañada en Chile luego de que defendiera hace cuatro meses a uno de los encubridores del padre Karadima, denunciando las acusaciones en su contra como una "difamación" hasta que se probara lo contrario.

Al respecto, Cruz periodista y activista, indicó que quiso darle "una segunda oportunidad" a Francisco, ya que consideró que había viajado al país sudamericano con "mala información". "Él me dijo que le encantó ir a Chile, pero había visto cosas raras. Lo vi dolido por haber ido a Chile con tan mala información, por eso le creo", afirmó Cruz.

Fernando Karadima, el hombre que abusó de Cruz, fue declarado culpable de abuso por el Vaticano en 2011.

El viernes pasado, más de una treintena de obispos en Chile ofrecieron su renuncia al papa Francisco después de una cumbre de emergencia de tres días en el Vaticano para discutir el escándalo de abuso sexual que azota a Chile desde hace 17 años.