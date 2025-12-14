Policía: Hombre de Hialeah acusado de graves delitos contra una menor intentó culpar a “fantasmas”

Vídeos relacionados:

Una extensa operación policial mantuvo en vilo el jueves a vecinos y trabajadores de una zona comercial de Hialeah, luego de que un hombre acusado de graves delitos contra una menor se atrincherara armado durante varias horas en una bodega antes de entregarse a las autoridades.

El sospechoso fue identificado como José Luis Antigua Martínez, de 60 años. De acuerdo con NBC Miami, las acusaciones en su contra se remontan a hechos ocurridos en una vivienda, donde habría intentado justificar su comportamiento asegurando que en el lugar había “fantasmas”.

Esa explicación, según la policía, fue utilizada para confundir a la menor, que durante meses despertaba sobresaltada en la noche con la sensación de que alguien la tocaba mientras dormía.

Según el reporte policial, cada vez que la adolescente expresaba su preocupación, Antigua Martínez insistía en que se trataba de presencias sobrenaturales, incluso mencionando la supuesta muerte de un niño en el apartamento.

La situación cambió cuando una amiga de la víctima le sugirió grabar lo que ocurría durante la noche. El video, revisado posteriormente por los investigadores, fue clave para que la menor denunciara los hechos.

La investigación derivó en una orden de arresto que las autoridades intentaron ejecutar la madrugada del jueves. Sin embargo, el operativo se tornó tenso cuando el hombre se refugió en una bodega ubicada cerca de la Octava Avenida Oeste y la calle 81, una zona donde funcionan talleres mecánicos y restaurantes.

Local 10 informó que el área fue cerrada durante horas, mientras unidades del SWAT rodeaban el lugar y negociadores intentaban convencerlo de entregarse.

Durante el enfrentamiento, que se prolongó por más de cinco horas, Antigua Martínez llegó a apuntarse con su propia arma y expresó intenciones suicidas, según detalló el medio. Finalmente, se rindió sin que se reportaran heridos y fue puesto bajo custodia. Tras su arresto, invocó su derecho a un abogado y no ofreció declaraciones.

El caso se originó a partir de una investigación de protección infantil iniciada a finales de noviembre. Los registros carcelarios indican que el acusado permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta múltiples cargos relacionados con delitos contra menores.

Univisión señaló en uno de sus reportes que Antigua Martínez es de origen cubano, un dato que ha generado especial impacto en la comunidad de Hialeah, donde reside una numerosa población cubana.

Captura de Facebook/Univision Miami

El caso ha provocado consternación y preocupación entre vecinos y padres, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por la manipulación emocional denunciada y el despliegue policial que paralizó una zona entera de la ciudad.