Presentan en Madrid "The People's Fighters", un documental sobre Teófilo Stevenson

Madrid, 28 jun (EFE).- Olympic Channel presentó este jueves The People's Fighters: Teofilo Stevenson and the legend of Cuban boxing, documental protagonizado por el medallista Teofilo Stevenson, leyenda del boxeo cubano y mundial, en la Casa Encendida en Madrid.

The People's Fighters, el segundo documental de la serie Five Rings Films, se centra en la gran historia del éxito del boxeo cubano, siendo el país que más medallistas olímpicos ha producido, con un total de 73, de las cuales 38 han sido de oro.

Dentro de la historia del boxeo de Cuba, destaca Teófilo Stevenson , tres veces oro olímpico y elegido en varias ocasiones atleta del año en Cuba y en Latinoamérica. A su vez, ganó 301 de los 321 combates celebrados a lo largo de 20 años de carrera deportiva.

El documental rodado en La Habana y contado por el exboxeador cubano Félix Savón , el entrenador Alcides Sagarra y el actual campeón olímpico y oro Olímpico para Estados Unidos Oscar de la Hoya entre otros, nos presenta la base de la cultura del boxeo en Cuba.