Eliminado Arlen López y Cuba cierra con solo una medalla en el Mundial de Boxeo en Dubái

Cuba terminó su participación en el Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA en Dubái con un balance muy por debajo de sus tradiciones históricas: una sola medalla de bronce, obtenida por el guantanamero Arlen López (80 kg).

De acuerdo con el periodista oficialista Guillermo Rodríguez en Facebook, el doble campeón olímpico cayó este jueves en semifinales por decisión unánime (0-5) ante el uzbeko Javohir Ummataliyev, actual monarca mundial del torneo organizado por World Boxing (WB) en Liverpool.

López, quien había sido el único cubano capaz de avanzar más allá de los cuartos de final, no logró descifrar el ritmo y la efectividad del uzbeko, que impuso su estilo desde el primer asalto. Con esta derrota, el boxeador guantanamero se despide del evento con la medalla de bronce asegurada, única presea de la delegación cubana en esta edición del Mundial.

Otros tres quedaron sin medallas

El bicampeón olímpico y cinco veces monarca mundial Julio César La Cruz (92 kg) fue derrotado 1-4 por el uzbeko Turabek Khabibullaev, quedando fuera de la discusión de medallas.

La Cruz, uno de los nombres más emblemáticos del boxeo de la mayor de las Antillas, no pudo imponer su estilo frente a un rival más efectivo en los intercambios, que incluso lo llevó a la lona en el combate.

El también guantanamero Giorvis Salfrán (51 kg) perdió su combate ante Ruldolf Garboyan, de Armenia, y tampoco pudo avanzar a las semifinales. Salfrán no logró descifrar la defensa y ritmo de su oponente, quedándose a las puertas del podio.

En la división superpesada, el santiaguero Fernando Arzola (+92 kg) cayó por decisión unánime (0-5) ante el uzbeko Arman Makhanof, a pesar de haberle propinado un conteo de protección en el tercer asalto. Su esfuerzo no fue suficiente ante el empuje final del rival y el criterio de los jueces.

La actuación marca un nuevo revés para el boxeo cubano, históricamente dominante en citas internacionales, pero que en los últimos años ha visto reducir su protagonismo a nivel mundial. Con el fin del torneo, la isla regresa a casa con más interrogantes que triunfos.