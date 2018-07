Carnaval santiaguero del 65 del Moncada, con acecho de dengue y zika

Los poblados de Boniato y El Caney, muy cercanos a la ciudad de Santiago de Cuba, están muy complicados hoy con casos positivos de dengue y zika, y numerosos focos de mosquito Aedes Aegypti, cuando restan pocos días para que inicie el famoso carnaval, que traerá personas de todo el país.

Se incrementan las audiencias sanitarias como medida preventiva, en la que se explican a las personas el ciclo de vida del mosquito y qué hacer en caso de síntomas de algunas de estas enfermedades, también se hace la fumigación en aquellas manzanas que resulten positivas a la presencia del peligroso vector, mientras que los médicos tienen orientado el ingreso hospitalario ante cualquier sospecha de zika y dengue .

Sin embargo, las personas tienen más aversión al ingreso que a las propias enfermedades, lo que tiene como consecuencias que prefieran permanecer en sus casas y pasar ahí los efectos del zika y del dengue, lo cual no ayuda para cortar la transmisión de estos.

“Los médicos del consultorio vienen todas las mañanas a mi casa y me hacen firmar un papel donde declaro que no hay casos febriles y que ellos pasaron inspeccionando, no sé qué valor legal tendrá ese documento, pero doy gracias a Dios que no hay gente con fiebre en mi casa”, declara Nidia.

Es habitual que con las lluvias intermitentes y el intenso calor de esta etapa del año, que favorece la eclosión de los huevos, aumente la focalidad, que unido al difícil manejo de la higiene debido a los carnavales, puede derivar en peligrosa situación epidemiológica de la ciudad.

También se hace común que por estas fechas aumenten los casos de enfermedades diarreicas debido a que el propio calor hace que la comida se eche a perder más rápido, y el propio carnaval, donde tantas cosas se venden, es un foco habitual de los males estomacales.

Una galena del cuerpo de guardia del Hospital Provincial asegura que los días de carnavales es donde se hacen las peores guardias médicas “comienzan a llegar los casos de puñaladas, de cortes con armas blancas, o heridas punzantes con cualquier objeto, y también es cuando más habitual se hacen los casos de intoxicación por alimentos o casos diarreicos. Para estas fechas no tenemos orientaciones especiales, solo velar por el aumento de estos casos. La vida continúa igual”.

Y mientras se anuncia el famoso carnaval santiaguero, que no lo suspende ni una epidemia combinada de dengue y zika, los pobladores se preocupan pues vienen personas de todo el país, con quien sabe qué cepa y cuál enfermedad, a la vez que se relaja todo en la urbe, incluso la limpieza y la higiene, y hasta el trabajo de los que velan por mantener a raya a los vectores.