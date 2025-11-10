Vídeos relacionados:
La 64 Serie Nacional de Béisbol volvió a sufrir interrupciones este fin de semana debido a un brote de enfermedades virales que ha afectado a varios jugadores, entre ellos los tres receptores del equipo de Granma, según confirmaron fuentes oficiales y periodistas independientes.
El narrador deportivo de Mayabeque, Wilber Pastrana, publicó un mensaje en redes sociales el sábado donde informó la suspensión de los juegos programados para el fin de semana en el estadio Nelson Fernández.
“¡Último minuto! No se juega ni hoy (sábado) ni mañana (domingo) en el estadio Nelson Fernández. Varios atletas de Granma enfermos. Entre ellos, los tres receptores del equipo... La salud de los atletas siempre será lo primero”, escribió Pastrana, sin precisar el tipo de enfermedad que afecta a los deportistas.
Las suspensiones, según el medio Cubanet y otros reportes, están vinculadas a la crisis epidemiológica que atraviesa el país, donde circulan simultáneamente virus como el dengue, el zika y el chikungunya, lo que ha generado brotes en distintas provincias y sectores.
Un país enfermo: el béisbol, víctima del colapso sanitario
El periodista Mario Pentón, radicado en Miami, confirmó que un brote de arbovirosis —término que agrupa enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti— ha afectado a varios peloteros, forzando la suspensión de partidos.
“La 64 Serie Nacional enfrenta nuevas suspensiones debido a un brote de arbovirosis que ha enfermado a varios jugadores, entre ellos los tres receptores del equipo de Granma”, escribió Pentón en sus redes.
La situación sanitaria no se limita al béisbol. El Ballet Nacional de Cuba también canceló sus funciones de fin de semana, tras reportarse contagios entre sus integrantes.
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció la magnitud del problema: más de 20,000 casos de chikungunya han sido registrados oficialmente. La viceministra Carilda Peña García informó en el Canal Caribe que las provincias más afectadas son La Habana, Matanzas, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, y que el 62% de los focos del mosquito se concentran en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Villa Clara.
Fumigaciones fallidas y corrupción en el sistema de salud
El MINSAP anunció fumigaciones intensivas y operativos de detección de fiebre con estudiantes de Ciencias Médicas, además de ensayos clínicos con el medicamento Jusvinza en Matanzas, destinado a aliviar las secuelas del chikungunya.
Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la realidad que viven los cubanos. En barrios de Santiago de Cuba, La Habana y Villa Clara, vecinos denuncian fumigaciones irregulares, pagos informales a fumigadores y ausencia de medicamentos básicos.
El deterioro del sistema sanitario cubano, la falta de medicamentos esenciales y la corrupción en los servicios públicos han convertido lo que antes eran brotes controlables en crisis recurrentes, que ahora impactan incluso en el deporte nacional, símbolo de orgullo y propaganda durante décadas.
Un reflejo del colapso
La suspensión de partidos en la Serie Nacional de Béisbol no es solo una anécdota deportiva: es el espejo de un país enfermo, donde los problemas de salud pública ya alcanzan a todas las esferas, desde el arte hasta el deporte.
La frase de Pastrana —“la salud de los atletas siempre será lo primero”— suena más como un deseo que como una realidad en una Cuba que, sin recursos ni infraestructura, enfrenta una nueva epidemia con las manos vacías y la credibilidad agotada.
Preguntas frecuentes sobre el brote epidémico en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba
¿Qué enfermedades virales están afectando a la Serie Nacional de Béisbol en Cuba?
El brote de arbovirosis, que incluye enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, está afectando a varios jugadores de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Estas enfermedades son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti y han obligado a suspender partidos, afectando especialmente al equipo de Granma.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante esta crisis sanitaria?
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) ha anunciado fumigaciones intensivas y operativos de detección de fiebre. Sin embargo, hay denuncias de irregularidades en las fumigaciones y falta de recursos básicos como insecticidas y medicamentos, lo que refleja una gestión ineficiente de la crisis sanitaria.
¿Cuáles son las provincias más afectadas por el brote de arbovirosis en Cuba?
Las provincias más afectadas por el brote de arbovirosis en Cuba son La Habana, Matanzas, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara. Estas regiones concentran la mayoría de los casos confirmados de enfermedades como el chikungunya y el dengue.
¿Qué otras actividades en Cuba se han visto afectadas por la crisis sanitaria?
Además del béisbol, el Ballet Nacional de Cuba y el Festival Nacional de Artistas Aficionados han suspendido sus actividades debido al brote de arbovirosis. Esto refleja el impacto del colapso sanitario en diversas esferas culturales y deportivas del país.
