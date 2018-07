Agentes inmobiliarios cubanos: "Nos obligan a ser ilegales"

Para nadie es un secreto que la normalización de la compraventa de viviendas en Cuba, aprobada en 2011, obligó a que disminuyeran mecanismos informales, distorsiones y violaciones que movían al mercado inmobiliario cubano. Hasta entonces la permuta era la única alternativa que tenían en la Isla quienes querían cambiar de casa, ya fuera para mejorar la ubicación geográfica, el espacio o la calidad constructiva.

Sin embargo, no se legalizó totalmente el sector, con la aparición de la gestión de compraventa y permuta de viviendas como una actividad para ejercer por cuenta propia y la apertura de oficinas inmobiliarias. No obstante, se logró hacerlo más transparente.

"Muchos inmuebles se han recuperado y han logrado embellecerse, se aprecia dinamismo comercial, variedad de ofertas, generación de empleos" y, hasta cierto punto, reorganización urbana, explicaba Yovanni Cantillo, director de la agencia inmobiliaria La Isla, en el encuentro mensual organizado por la revista Temas, antes de que fueran publicadas las nuevas medidas para el sector privado.

Sin embargo, los cambios que entrarán en vigor en diciembre convierten a los gestores inmobiliarios en "facilitadores" y les prohíben la creación de pequeñas empresas, administración y cuidado de viviendas, contratación de trabajadores y presentación de documentos legales.

Dicho de otro modo: tales regulaciones harán desaparecer las inmobiliarias particulares como se conocen hoy. De acuerdo con lo que comenta Cantillo en Cubadebate, eso modifica y limita "drásticamente" su actividad.

El también jurista llama la atención sobre el hecho de que "hubo un cambio conceptual que nos deja como 'facilitadores' de compraventa y permutas" y hace más difícil lograr "una gestión profesional, abarcadora, seria, responsable".

Asimismo alega que "la prohibición de contratar trabajadores anula y desmonta la organización y el trabajo en equipo logrado", el mismo que ha garantizado una estructura sólida y mayor efectividad en la gestión, "así como la posibilidad de regularla y fiscalizarla".

Según la gestora inmobiliaria Ivonne, "basta ya de decir que algo no puede hacerse porque se parece al capitalismo. No es posible lograr una evolución social sin dinero, sin desarrollo económico. Las empresas pequeñas existen en Cuba y se les ha estado prometiendo un apoyo que no ha llegado. La nueva política olvida que lo más importante es incentivar el trabajo por cuenta propia y eso no es bueno para nadie.

"Algunos nos sentimos discriminados por ser cuentapropistas. Solo queremos que las actividades que liberaron puedan funcionar sin tanto recelo".

Cantillo se pregunta si "le sería más fácil al Estado controlarnos de manera individual, cuando hay muchos que actúan ilegalmente".

Además, dice, las inmobiliarias benefician a muchas personas a través de un empleo perfectamente digno y ofrecen un servicio personalizado, rápido y eficiente.

El forista Leonardo Calatayud se queja de que "damos un paso adelante y retrocedemos diez. Es un trabajo normal en el resto del mundo. Las oficinas inmobiliarias posibilitan una gestión muy transparente". Las pequeñas empresas son fuentes de "empleo, impuestos y riquezas para el desarrollo de la sociedad".

Igualmente Leonor, quien se dedica a la actividad inmobiliaria de manera ilegal en La Habana, señala que tuvo que devolver la licencia porque tiene que pagar un impuesto si hace una compraventa o permuta o no. "Quieren apretar tanto la tuerca que te llevan a hacerlo por fuera. Yo no me he agenciado a una inmobiliaria aunque sé que le brindan asesoramiento a sus clientes y tienen oficinas climatizadas, transporte y páginas con mucha información".

Tras 30 años vinculada a la rama inmobiliaria, Leonor asegura que "estamos patas para arriba. Un día piensan una cosa y al otro hacen otra. Nos ayudan a su conveniencia. No nos han beneficiado en nada. La vida está dura. Hay que estar en la calle cogiendo sol, lluvia y sereno para que se te dé algo. Las cosas se caen muy fácil en este negocio porque es muy inestable".

Por su parte Yoan, quien está "en esto" desde los 18 años, agrega que "es como jugar a la bolita. Inviertes, caminas, inviertes, hasta que das un paletazo. Uno no vende una casa todos los días. Si no tenemos licencia y nos sale mal el negocio, las perdemos todas, pero nos obligan a ser ilegales".

El economista urbano Ricardo Núñez ha referido en más de una ocasión que el mercado inmobiliario "forma parte del juego de hacer ciudad y ciudadanía". En Cuba hay un "casi-mercado" que es imperfecto porque no llega a integrarse, pero está permitiendo comenzar un mapeo de los valores del suelo y de las propidades principalmente en La Habana.

Amén de que el Estado cubano no ha dispuesto una ley de suelo ni una inmobiliaria, a tenor con el experto, se ha logrado iniciar un nuevo dibujo socioespacial que "se traduce en dinámicas para la ciudad, con nuevos actores y nuevo diseño de políticas públicas".

Núñez indica a Temas que, a pesar de los intentos por legalizar a los actores sociales inmobiliarios no estatales, el flujo de información ha sido insuficiente.

"Es un mercado estancado porque el stock no se amplía". Se construye poco y lentamente y hasta 2016, tal como muestran datos del Ministerio de la Construcción, el déficit del fondo habitacional cubano era de unas 800 000 viviendas.

Desde la óptica de los entendidos en el tema, seguirá habiendo una espiral especulativa (distorsiones en precios y valores) hasta que no exista un fondo inmobiliario renovado.

Al mismo tiempo, "hay que armonizar a los actores públicos y privados para lograr una economía virtuosa", afirma Núñez.

En palabras del arquitecto alemán y estudioso del mercado inmobiliario antillano R. Erich Trefftz, replicadas por la prensa cubana, "es evidente que hay una nueva clase media, con mucho más dinero que antes, mucha más demanda de consumo, en contraposición con una oferta estática. La restricción a poseer la propiedad de una sola vivienda produce una oferta y demanda atomizadas".

Trefftz subraya que desde que se despenalizó el dólar en los años 90 uno de cada tres núcleos familiares cubanos reciben remesas, lo que casi se triplicó tras entrar en vigor la ley de compraventa de viviendas.

Entre 2014 y 2017 muchos cubanos vendieron sus casas para poder emigrar fundamentalmente a Estados Unidos, lo que se frenó una vez que Barack Obama acabó con la política de Pies secos-pies mojados.

La dinámica creciente del sector se ralentizó el pasado año también por el cambio de la política norteamericana hacia Cuba y la paralización del trabajo por cuentapropia. "Las ventas se redujeron a la mitad", asegura Cantillo. No obstante, "se han ido recuperando" en lo que va de 2018.

Expertos cubanos refieren que en los últimos siete años se han realizado unas 50.000 transacciones de viviendas anuales que equivalen al menos a unos 8.000 millones de dólares. Habrá que ver si, sin "ordenadas" inmobiliarias, esos niveles superiores a los del turismo y las mismas remesas, pueden mantenerse.

Actualmente hay en Cuba un 84% de propietarios de viviendas, una de las cifras más altas del mundo.