Venden apartamento en La Habana Vieja: ¿Vale la pena invertir en esta joya en medio de las ruinas?

Un apartamento colonial ubicado en pleno casco histórico de La Habana Vieja ha sido puesto a la venta por 230 mil dólares, según una publicación del perfil de Instagram Vedado y Más (@vedado_y_mas).

La oferta ha generado reacciones encontradas por el elevado precio del inmueble, que contrasta con el deterioro generalizado de la zona.

La propiedad, descrita como una “joya”, brilla en medio del marcado deterioro urbano de ese municipio. Tiene una arquitectura colonial bien conservada, con detalles originales y vistas directas a la Plaza Vieja, una de las zonas más fotografiadas de la capital cubana.

De acuerdo con la publicación, el apartamento incluye mobiliario y equipamiento completo, y cuenta con:

Sala-comedor

Cocina equipada

Dos habitaciones

Dos baños

Despensa

Pasillo interior

Patio de servicio

Acceso a una amplia terraza superior

La vivienda se promociona como ideal tanto para vivir como para invertir, dada su ubicación en una de las zonas más turísticas y emblemáticas de La Habana. Sin embargo, el contexto urbano que la rodea plantea dudas razonables sobre el verdadero valor de la inversión.

¿Una joya o un riesgo?

Más allá del atractivo turístico de la zona, la realidad cotidiana de La Habana Vieja presenta retos considerables. Gran parte del entorno urbano colindante se encuentra en avanzado estado de deterioro, con numerosos edificios en peligro de derrumbe.

Además, el barrio puede resultar hostil durante las noches debido a la escasa iluminación, la falta de servicios básicos y la inseguridad. Encontrar un área segura para parquear un vehículo también es una tarea difícil, algo que añade un obstáculo más para quienes consideren residir o alquilar este tipo de propiedades.

En un mercado inmobiliario marcado por la escasez de ofertas, los altos precios en La Habana Vieja no se corresponden con las condiciones reales del entorno. Esto plantea la interrogante: ¿es esta propiedad una verdadera inversión o un espejismo para turistas que desconocen la situación urbana real de la ciudad?

