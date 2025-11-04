Cubana denuncia estafa de una mipyme en Matanzas: "Eso no era café La Llave"

Una creadora de contenidos cubana denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una presunta estafa por parte de una mipyme en Matanzas, luego de comprar un paquete de café La Llave que, según asegura, no era el producto original de la marca.
En un video publicado en su cuenta de TikTok, la emprendedora Yuliet (@yulietbri), quien administra un kiosco de ventas en la ciudad de Matanzas, narró indignada cómo fue engañada por un negocio al que compra con frecuencia.
“Me estafaron. Normalmente me estafaban muchísimo en La Cuevita de La Habana, eso se sobreentendía, pero que me estafen en una mipyme de Matanzas, a la que compro prácticamente a diario…”, explicó al inicio del video.
Según su testimonio, adquirió una caja del conocido café La Llave, a un precio superior a los 2.000 pesos cubanos cada paquete, y tras probarlo, notó que el sabor era completamente distinto.
“Nada más que le di un buche a ese café y estaba amarguísimo, el sabor no era nada de café. Me dijo una clienta: 'Corazón, esto no es café de La Llave, esto es chícharo puro' ”, relató.
Yuliet mostró en el video los supuestos paquetes falsificados, señalando que, aunque parecían sellados y tenían fecha de vencimiento, presentaban cortes y rayaduras sospechosas, además de un sellado derretido, lo que le hizo dudar de su autenticidad.
“La paca, que se supone que es sellada, parecía derretido el nylon más que sellada. Eso no lo había visto cuando lo compré, me di cuenta después de probarlo”, explicó.
La emprendedora decidió devolver el dinero a su clienta afectada y utilizar su experiencia para alertar a otros consumidores sobre prácticas fraudulentas que, según ella, se repiten en todo el país.
“Mi punto con hacer este video es que si estás en Matanzas o en la provincia que sea, no te confíes. En Cuba siempre se inventa”, advirtió.
En los comentarios, numerosos usuarios aseguraron haber pasado por situaciones similares con productos vendidos por mipymes, mientras otros lamentaron que “ni pagando caro se puede confiar en lo que se compra en Cuba”.
La denuncia de Yuliet se suma a un creciente número de quejas en redes sociales sobre la venta de productos falsificados o adulterados en negocios privados del país, en medio de la crisis económica y el desabastecimiento que sufre la población cubana.
