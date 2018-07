La actriz cubana Ana de Armas te conquistará con su último cambio de look

Ana de Armas triunfa en el mundo de cine por muchos motivos. La actriz cubana tiene pendiente el rodaje de un thriller llamado The Night Clerk y en agosto estrenará la película Three Seconds. Pero además, la joven tiene la capacidad de sorprender a sus fanáticos con sus cambios de looks con los que se suele robarse todas las miradas y crear tendencia.

Y su último peinado no va a ser menos y es que la actriz de 30 años vuelve a ser rubia y, la verdad, es que le queda genial. ¡Miren!

La imagen supera los 50 mil me gustas en Instagram y junto a ella se pueden leer comentarios como: "Te queda muy bien ese color" o "Con tu pelo rubio eres perfecta", han escrito algunos de los usuarios de la citada red social junto a la foto que ha colgado Ana de Armas desde Rio De Janeiro.

Pero no es la primera vez que vemos a la joven con la cabellera rubia, ya el año pasado la joven lució una preciosa melena clara con la que fue a la gala de los Oscars.

La actriz además de triunfar en Hollywood, está muy enamorada de su novio, el artista cubano Alejandro Pineiro.

Los dos viven un precioso romance desde hace meses, incluso el joven pintor se inspira en la intérprete para sus obras de arte. ¡Súper tiernos!