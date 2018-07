Las banderas de la reelección de Trump podrían verse afectadas con sus aranceles: Se fabrican en China

Las banderas para la campaña de reelección de Donald Trump se mandaron a hacer a China, a pesar de que el mandatario estadounidense impuso aranceles al país asiático. No obstante, la producción de las banderas podría verse afectada.

El pasado mes de junio, Trump anunció la imposición de aranceles del 25 % a importaciones procedentes de China, por valor de 50 mil millones de dólares, lo cual aumentó las tensiones comerciales con Pekín.

En estos momentos, en la fábrica Jiahao Flag Co. Ltd., en la provincia de Anhui, China, se producen miles de banderas "Trump 2020", con los oclores rojos, blanco y azul, y el letrero "Keep America Great!".

La gerente de la fábrica, Yao Yuanyuan, declaró que las mujeres que allí trabajan han hecho desde marzo unas 90.000 banderas.

Según Yao, este número es inusualmente elevado para lo que es normalmente la temporada baja, y cree que la razón sería la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

"Está estrechamente relacionado", dijo. "Se están preparando por adelantado, están aprovechando el hecho de que las tarifas no han subido todavía, con precios más bajos ahora".

Luego de que Beijing respondiera al aumento de los aranceles, Washington anunció un valor adicional de $ 200 mil millones en productos y amenazó con las exportaciones de China a Estados Unidos, incluido las banderas.

Yao declaró que las ventas de las banderas "han sido excelentes desde el 2015".

No obstante, agregó que si Trump "continúa exigiendo aumentos de tarifas como lo ha hecho, o si continúa estando de acuerdo con aquellos que están en contra de China, no podría aceptar (más pedidos)", dijo.

"Todos pueden tener un corazón patriótico, pero esto no mejorará su economía".

La empresaria dijo que, aunque sabe que "los aranceles de Trump contra China tendrán algún efecto, no nos preocupan en absoluto, ya que producimos banderas extranjeras todos los días".

Según un comunicado difundido por el gobierno estadounidense, los aranceles serían aplicados a "la luz del robo de propiedad intelectual y tecnológica y otras prácticas comerciales injustas”, y se implementará a productos de China que“contienen tecnologías industrialmente significativas”.

Expuso también que estos aranceles "son esenciales” con el fin de “prevenir mayor transferencias injustas de tecnología y propiedad intelectual estadounidense a China, y "protegerán empleos en EE.UU".