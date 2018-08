La divertida relación de William Levy y su hija

El actor cubano William Levy y su hija se la pasan en grande. Así lo ha hecho saber la pequeña de 8 años con un video en su cuenta personal de Instagram.

En el clip se ve a la niña bailando con los brazos hacia arriba y a Levy haciendo monerías junto a ella, mientras disfrutan de una cena en un restaurante.

"My happy dance when I see mi papi" (Mi baile de felicidad cuando veo a mi papi), escribió Kailey Levy en la red social.

Los seguidores del artista les enviaron cientos de comentarios elogiando la bella relación que tienen y lo parecidos que son: "Mucho se divierten ellos 2s juntos....son igualitos", "Hermosa familia", "Momentos así se recuerdan toda la vida".

Kailey Alexandra Levy es fruto de la relación del también modelo con la mexicana Elizabeth Gutiérrez, con la cual también tiene a Cristopher Alexander. A pesar de las adversidades, han logrado formar una preciosa familia durante los 15 años que llevan juntos.

El actor cubano comparte con frecuencia en sus redes sociales los muchos momentos lindos y divertidos que pasa junto a sus hijos.