Camila Cabello arrasa: vídeo del año y artista del año en los Premios MTV 2018

La cantante cubana Camila Cabello se coronó como una de las artistas trinfadoras durante los premios MTV Video Music Awards, celebrados la pasada noche del lunes 20 de agosto en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York.

La joven de 21 años logró arrebatarle el puesto a grandes estrellas como Bruno Mars, Beyoncé o Drake llevándose las dos principales estatuillas de la noche.

Camila se alzó con el premio de “Mejor artista del año” y “Vídeo del año” por su mega éxito audiovisual Havana, galardón que fue entregado por la cantante norteamericana Madonna.

"No puedo creer que esto sea para mí", haciendo alusión a los premios que acaba de sumar a su portafolio profesional.

Colmada de emoción, la cubana se rindió ante “La Reina del Pop” dedicándole el premio. Asimismo, no olvidó agradecer a su familia por siempre ser su fuente de inspiración, a sus fans por haber votado por ella y a todo el equipo de trabajo que formó parte de la creación del videoclip.

Además de Camila, hubo otros artistas de la música que también brillaron en el escenario y se llevaron a casa galardones. La rapera estadounidense Cardi B obtuvo triunfos como mejor artista nueva y canción de verano por su éxito I like It junto al colombiano J. Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.

Sin embargo, el mayor ganador del evento fue el actor, cantante, guionista, director y comediante estadounidense Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino, quien se alzó con tres premios por su impactante video This is America, ​​en el que refleja temas como la brutalidad policial y los problemas raciales.

A continuación la lista de ganadores en las categorías más importantes de los Video Music Awards (VMA):

VIDEO DEL AÑO

"Havana", Camila Cabello



ARTISTA DEL AÑO

Camila Cabello



CANCIÓN DEL AÑO

"Rockstar", Post Malone, 21 Savage



MEJOR NUEVO ARTISTA

Cardi B



MEJOR COLABORACIÓN

"Dinero", Jennifer Lopez, DJ Khaled, Cardi B



MEJOR HIP-HOP

"Chun-Li", Nicki Minaj



MEJOR BAILE

"Lonely Together", Avicii, Rita Ora



MEJOR POP

"No Tears Left to Cry", Ariana Grande



CANCIÓN DE VERANO

"I Like It", Cardi B, J Balvin, Bad Bunny



MEJOR VIDEO CON UN MENSAJE

"This is America," Childish Gambino



PREMIO MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD

Jennifer López.