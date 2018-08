Adolescente en Nicaragua acusa a un cubano de torturarlo con una aguja y amenazar de muerte a su familia

Un adolescente en Nicaragua, cuya identidad no ha sido revelada, acusó a varios agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de haberlo torturado con una aguja y amenazado a su familia de muerte.

De acuerdo a un reporte de la agencia Efe, el joven identificó a un cubano entre los represores.

En un video publicado el pasado miércoles por un medio local, el adolescente mostró cómo le marcaron en su brazo izquierdo las letras "FSLN", que corresponden a las siglas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el presidente Daniel Ortega.

Según el niño, lo atraparon a la salida de la escuela y utilizaron una aguja y un líquido que le causó la sensación de quemadura en la piel.

Su madre, quien tampoco fue identificada por temor a represalias, intentó ir con su abogado a poner la denuncia pero las autoridades se lo prohibieron.

"Me siento muy mal, él (el menor) me dijo, cuando veníamos acá: 'tengo miedo mamá'. Está con miedo mi hijo, y si me siento así, no es porque soy cobarde, me indigna, me duele en el alma lo que le han hecho a mi hijo", dijo la mujer.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que acompañarán al niño y su mamá "hasta donde ella quiera llegar”.

Cuba mantiene una estrecha relación con Nicaragua y en los últimos meses, en los que el país ha vivido una oleada de protestas contra el régimen de Ortega, se dice que la Isla ha enviado agentes de la Seguridad del Estado a apoyar al Gobierno de ese país.