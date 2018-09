"En La Puntilla botaron a 'malanga', pero los que vengan detrás van a hacer lo mismo"

La opinión pública se ha movido últimamente en torno a La Puntilla, las manzanas y el acaparamiento "injustificado" de productos que escasean en Cuba.

No obstante, el cómo se resolvió el asunto dejando sin trabajo y pendiente de juicio a todo el que tuvo que ver con el caso de las 15.000 frutas, no es más que una respuesta corta y rápida al problema.

"En La Puntilla botaron a 'malanga', pero los que vengan atrás van a hacer lo mismo porque ese es un modo de vida. Nos han enseñado a aprovecharnos de las irregularidades y lo mal hecho. No hay manera de acabar con la corrupción", afirma Ernesto, propietario de un restaurante capitalino.

"Hechos como ese, con menor o mayor atención mediática, seguirán dándose mientras no haya un mercado mayorista para abastecer al sector no estatal y en las tiendas minoristas uno no pueda hallar en cualquier momento del año artículos de primera necesidad como papel sanitario, pasta de dientes, detergente o jabón", añade el cuentapropista.

"No se trata de que los delitos se cometan impunemente ni de que la población con menor poder adquisitivo siga afectada por la existencia de un mercado negro que vive de revender a sobreprecio. El relajo se resuelve con más salario y más oferta. La demanda de la gente no puede saciarse con dignidad. No puedes decirle a un trabajador: 'Pasa hambre, pero mantente honesto y ni protestes'", añade el empresario de 36 años.

La ministra de Comercio Interior (MINCIN) Betsy Díaz Velázquez admitió este martes a Granma que las ilegalidades en la rama del comercio no son aisladas, sino "hechos frecuentes" que ocurren "con una alta participación de los trabajadores nuestros, por incumplimiento y falta de exigencia de los jefes".

El control que lleva a cabo el Mincin, de acuerdo con su titular, no es "efectivo" porque no se logran detener los delitos.

Díaz Velázquez aseguró que el organismo está centrado en "identificar vulnerabilidades" y "perfeccionar e integrar la prevención, el control, la inspección y la fiscalización".

En palabras suyas, dentro de las instalaciones del sector del comercio en la Isla "los movimientos son constantes y a veces los dirigen personas que no están debidamente preparadas para esa responsabilidad".

Asimismo resaltó que hay que "prestarle la debida importancia" a "bodegas y establecimientos gastronómicos" locales, así como integrar más efectivamente el comercio mayorista y el minorista.

Desde la óptica de Tania, quien lleva una década desempeñándose como dependiente en tiendas minoristas de las cadenas estatales TRD y CIMEX, "el salario es una porquería y no hay estimulación de ningún tipo. Si pagaran bien o te dieran un por ciento por las ventas uno trabajaría mejor, contento, y no tendría necesidad de meterse en líos".

"Yo ando 'al hilo' porque tengo un niño pequeño y no puedo arriesgarme a caer presa por buscarme tres pesos. Además, doy mis viajecitos para traer mercancías de Panamá y México y venderlas aquí, pero todo el mundo no tiene esa posibilidad y vive pasando mil necesidades porque lo que le pagan no alcanza", comenta la joven de 28 años.

Según anunció la prensa estatal, el MINCIN "ha propuesto medidas para regular 48 productos de línea económica y de primera necesidad" como el huevo, la frazada de piso, el jabón y el detergente, algunos de los más demandados.

A tenor con la ministra del Mincin: "Hay personas que acaparan por inseguridad en el mercado, y otras que buscan obtener un beneficio económico y elevar los precios y provocar la pérdida del producto en el mercado". Es un tema "sensible y complejo", agregó.

"Lo que está mal es el surtido de las tiendas. A veces no es ni por dificultades en las industrias, sino porque las empresas nacionales no les pagan a los fabricantes y entonces ellos, aunque tengan el producto, no lo venden hasta que no se les liquide la deuda", explica Camila, también dependiente de la red minorista de comercio en La Habana.