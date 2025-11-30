“Hazlo rápido, falla rápido”: El poderoso mensaje del joven cubano que levantó un negocio con lo que había en el patio de su casa

El joven emprendedor cubano Enmanuel Delgado, conocido por haber levantado un salón de belleza y de tatuajes con lo que tenía en el patio de su casa en Matanzas, volvió a hacerse viral en redes sociales con un mensaje directo.

Su reflexión, grabada sin filtros ni escenografía y compartida en Facebook, apunta a una realidad cotidiana, que trata de desenmascarar el vivir soñando con lo que se quiere tener, sin dar el paso esencial de actuar.

“Te sorprendería la cantidad de personas que viven diciendo ‘yo quiero tener el mejor iPhone, la mejor casa, la mejor ropa, viajar a los mejores lugares’, y nunca cumplen nada”, afirma Enmanuel en el video.

Para él, la diferencia entre quedarse atrapado en el deseo o avanzar hacia una meta empieza con una sola pregunta: “¿Qué tengo que hacer yo para tener eso?”.

Enmanuel, que comenzó a emprender desde los 19 años, insiste en que no se trata de fantasear, sino de trazar un plan y ejecutar acciones concretas todos los días, incluso en una Cuba marcada por apagones, escasez y obstáculos constantes. “No es soñar, es organizarse. ¿Qué tengo que hacer diariamente para obtener lo que quiero?”, explica.

Su mensaje va más allá del consejo motivacional. Es una invitación a asumir responsabilidad personal en un país donde es común culpar a la economía, al sistema, a la familia o a las circunstancias por la falta de oportunidades. “Cuando entiendes que todo lo que pasa en tu vida es tu responsabilidad, tu vida cambia”, asegura.

Enmanuel también señala que muchos cubanos evitan hacerse preguntas incómodas al final del día, como “¿En qué mejoré hoy?” o “¿Qué hice bien hoy?”. Según él, ese miedo a equivocarse paraliza. Por eso repite su lema, ya convertido en frase de cabecera para sus seguidores: “Hazlo rápido, falla rápido porque vas a fallar… y aprende rápido.”

Para miles de jóvenes, sus palabras llegan como un empujón emocional en medio de un país donde emprender parece una carrera cuesta arriba. Desde el patio de su casa, con lo que tiene a mano, Enmanuel envía un recordatorio poderoso, que el cambio empieza en uno mismo, incluso cuando todo alrededor parezca decir lo contrario.