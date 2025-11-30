“Hazlo rápido, falla rápido”: El poderoso mensaje del joven cubano que levantó un negocio con lo que había en el patio de su casa

El joven emprendedor cubano Enmanuel Delgado, conocido por haber levantado un salón de belleza y de tatuajes con lo que tenía en el patio de su casa en Matanzas, volvió a hacerse viral en redes sociales con un mensaje directo.
Su reflexión, grabada sin filtros ni escenografía y compartida en Facebook, apunta a una realidad cotidiana, que trata de desenmascarar el vivir soñando con lo que se quiere tener, sin dar el paso esencial de actuar.
“Te sorprendería la cantidad de personas que viven diciendo ‘yo quiero tener el mejor iPhone, la mejor casa, la mejor ropa, viajar a los mejores lugares’, y nunca cumplen nada”, afirma Enmanuel en el video.
Para él, la diferencia entre quedarse atrapado en el deseo o avanzar hacia una meta empieza con una sola pregunta: “¿Qué tengo que hacer yo para tener eso?”.
Enmanuel, que comenzó a emprender desde los 19 años, insiste en que no se trata de fantasear, sino de trazar un plan y ejecutar acciones concretas todos los días, incluso en una Cuba marcada por apagones, escasez y obstáculos constantes. “No es soñar, es organizarse. ¿Qué tengo que hacer diariamente para obtener lo que quiero?”, explica.
Su mensaje va más allá del consejo motivacional. Es una invitación a asumir responsabilidad personal en un país donde es común culpar a la economía, al sistema, a la familia o a las circunstancias por la falta de oportunidades. “Cuando entiendes que todo lo que pasa en tu vida es tu responsabilidad, tu vida cambia”, asegura.
Enmanuel también señala que muchos cubanos evitan hacerse preguntas incómodas al final del día, como “¿En qué mejoré hoy?” o “¿Qué hice bien hoy?”. Según él, ese miedo a equivocarse paraliza. Por eso repite su lema, ya convertido en frase de cabecera para sus seguidores: “Hazlo rápido, falla rápido porque vas a fallar… y aprende rápido.”
Para miles de jóvenes, sus palabras llegan como un empujón emocional en medio de un país donde emprender parece una carrera cuesta arriba. Desde el patio de su casa, con lo que tiene a mano, Enmanuel envía un recordatorio poderoso, que el cambio empieza en uno mismo, incluso cuando todo alrededor parezca decir lo contrario.
Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento en Cuba y el mensaje de Enmanuel Delgado
¿Quién es Enmanuel Delgado y por qué se ha vuelto viral?
Enmanuel Delgado es un joven emprendedor cubano que ha ganado notoriedad en las redes sociales por levantar un negocio de salón de belleza y tatuajes desde el patio de su casa en Matanzas. Su mensaje motivacional, que invita a actuar y asumir la responsabilidad personal, ha resonado en muchos jóvenes cubanos que enfrentan condiciones difíciles para emprender en la isla.
¿Cuál es el mensaje principal de Enmanuel Delgado para los emprendedores en Cuba?
El mensaje principal de Enmanuel Delgado es que el cambio empieza en uno mismo. Él enfatiza la importancia de dejar de soñar y comenzar a actuar, organizándose diariamente para alcanzar las metas. En su discurso, destaca que en lugar de culpar a factores externos como la economía o el sistema, las personas deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas y aprender de los errores rápidamente.
¿Cómo ha logrado Enmanuel Delgado emprender en un contexto tan desafiante como el de Cuba?
Enmanuel Delgado ha logrado emprender utilizando recursos limitados y reciclando materiales disponibles en su entorno. Su éxito se basa en la creatividad, el esfuerzo y la perseverancia, demostrando que es posible avanzar incluso en un contexto de escasez y apagones frecuentes. Ha documentado todo el proceso en redes sociales, inspirando a otros a seguir su ejemplo de resiliencia y determinación.
¿Qué impacto tiene el mensaje de Enmanuel en los jóvenes cubanos?
El mensaje de Enmanuel Delgado ofrece un empujón emocional para muchos jóvenes cubanos que ven el emprendimiento como una carrera cuesta arriba. Sus palabras, que invitan a la acción y a la responsabilidad personal, resuenan en un contexto donde las oportunidades son limitadas, pero el deseo de progresar y mejorar la calidad de vida es fuerte. Enmanuel se ha convertido en un referente de inspiración y superación personal.
