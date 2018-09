Joven bailarina y coreógrafa cubana distinguida con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica

La joven bailarina y coreógrafa cubana Irene Rodríguez ha sido distinguida por la Embajada de España en La Habana con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, informó la agencia Prensa Latina.

El título, concedido por el rey de España a propuesta de su ministro de Relaciona Exteriores, premia los comportamientos extraordinarios realizados por tanto por españoles como por extranjeros, que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de esa nación con la comunidad internacional.

“He dedicado mi vida a mantener viva y poner en alto la cultura española, tanto en Cuba como en los más importantes escenarios del mundo, y además hace seis años estoy asumiendo la dirección artística del Festival La Huella de España, celebrado en mi país natal”, reveló la artista.

No ad for you

En 2017 este lauro se le confirió al historiador de La Habana, Eusebio Leal. En esta edición la entrega del reconocimiento tendrá lugar en la capital cubana el 8 de octubre.

Irene Rodríguez es desde hace seis años la directora de la compañía que lleva su nombre. En 2017 estrenó su sede en la capital, donde desarrolla talleres vocacionales para la formación de nuevos talentos en todos los estilos de la danza española.

A fines de ese año el centro fue registrado como sede oficial de la Escuela de Flamenco de Andalucía en Cuba, lo cual confiere carácter internacional a la titulación que ofrece.

La Compañía Irene Rodríguez se presentó en el reciente festival Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo), celebrado en el Centro John F. Kennedy, de Washington, Estados Unidos.

En 2019 está invitada a ese país para bailar en el Joyce Theater de Nueva York y en el Jacob's Pillow Dance Festival, un importantísimo festival de danza.