Cubano ‘de misión’ en Venezuela no está recibiendo los 870 CUC que el Gobierno le prometió: “¿Se estarán riendo de mí?”

Cubanos que cumplen o cumplieron misión en Venezuela han denunciado a la prensa nacional varias infracciones en el pago de sus salarios por parte del estatal Instituto Nacional de Deportes (INDER), al que pertenecen.

En cartas enviadas al periódico Juventud Rebelde, tres colaboradores del deporte denunciaron que, de un modo u otro, el Estado se está quedando con buena parte de su salario desde hace varios años.

El caso más crítico es el de Francisco Antonio Benítez Borges, residente de la ciudad de Sancti Spíritus, quien estuvo trabajando en Venezuela durante más de dos años. “He reclamado mis derechos después de cumplir mis deberes y no recibo respuesta alguna después de tanta paciencia y disciplina”, escribió.

Francisco regresó a Cuba en marzo del año pasado, pero desde 2015 la Empresa Cubadeportes, del Inder, dejó de depositarle los 870 CUC en su cuenta personal, incumpliendo con el contrato de trabajo que firmó antes de su partida. Teniendo en cuenta que el salario medio en la Isla ronda los 30 CUC, este monto representa un altísimo ingreso para el colaborador.

En balde, dijo, ha solicitado en tres ocasiones el registro histórico de su cuenta, para ver si han saldado su deuda. Y cada operación de estas le ha costado 5 CUC.

“Hasta la fecha no recibo respuesta alguna por parte de mi provincia ni de Cubadeportes. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿Hasta cuándo es el irrespeto del pago al trabajador? ¿Se estarán riendo de mí? ¿Habré sido un fantasma en el cumplimiento de mi misión?”, expresó.

La historia se repite con otros colaboradores del INDER

Una situación similar es la del cienfueguero Roberto Begerano Prats, también colaborador del deporte que cumplió misión en Venezuela que lleva dos años reclamando el pago de su salario de cinco meses a la misma entidad, Cubadeportes.

Begerano aseveró que no son pocos los colaboradores del deporte a quienes se les debe buena parte de sus salarios y precisó que desde su provincia se han hecho gestiones, pero todo sigue igual. Nadie responde.

Noel Álvarez Rodríguez, de Las Tunas, denunció por su parte que en marzo de 2015 salió a cumplir misión en Venezuela y pasados dos meses, conoció por otros compañeros que, por encima del importe que se les guardaba en la cuenta de ingresos aquí, se les pagaba 20 CUC extras al mes por la categoría científica.

¿Por qué no me pagan lo que me he ganado con mi esfuerzo? Si no me pagan, ¿dónde queda ese dinero?

Aunque toda la información sobre el nivel científico de Noel, que es Máster en Ciencias desde 2013, aparecía en los documentos aportados para su expediente, el colaborador tuvo que hacer la reclamación para que le añadieran los 20 CUC al salario.

Primero realizó el trámite a través de un familiar, ya que se encontraba fuera del país, en el Departamento de Colaboración de la Dirección Provincial de Deportes de Las Tunas.

La respuesta fue que el trámite era personal. Y cuando vino de vacaciones, en abril de 2016, se personó en ese departamento y entregó los documentos que le acreditaban su categoría de Máster.

Allí le tomaron los datos y le explicaron que depositarían en su cuenta lo establecido por ese concepto a partir de abril, y los meses anteriores debía autorizarlo Infomisión.

En 2017 Noel culminó la misión y en el Departamento de Colaboración de la Dirección Provincial de Deportes le informaron “que aún no había respuesta de La Habana, a pesar de que habían despachado la reclamación cada mes”.

Noel ha continuado visitando ese Departamento para saber el resultado de su reclamación, pero aún no ve la luz de la solución. Ha tratado de llamar a Infomisión, pero le dicen que no tiene teléfono ni correo. “No han depositado los 180 CUC que me deben por los meses de abril a diciembre de 2015”, enfatizó.

“¿Por qué no me pagan lo que me he ganado con mi esfuerzo? ¿Por qué Infomisión no responde, si es un derecho constitucional que tengo? Si no me pagan, ¿dónde queda ese dinero?”, concluyó Noel.