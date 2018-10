Abogados cubanos en EE.UU. recaudan dinero para la defensa del rapero El Osorbo, preso en Cuba

La organización de juristas cubanos Cubalex, registrada en Estados Unidos desde el año pasado, ha comenzado a recaudar fondos para contratar a un abogado y pagar los gastos asociados a la defensa del rapero Maiquel Castillo Pérez, “El Osorbo”, preso en Cuba desde el pasado martes.

Laritza Diversent, directora del grupo, reveló a Radio Televisión Martí que el régimen no tiene derecho a mantener encarcelado al artista, dado que a él se le aplicó el artículo 8.3 del Código Penal, el cual establece que no se consideran delitos aquellos hechos en los que la sanción que se aplica no supera el año de prisión, la multa de trescientas cuotas o ambas.

“Si el pagaba la multa en los primeros 10 días, no se considera delito. Sin embargo, a él lo tienen privado de libertad, las autoridades están violando con él todos los procedimientos legales”, señaló.

El Osorbo, residente en la Habana Vieja, está detenido en el Penal de Valle Grande, bajo un proceso de revisión de causa por un presunto delito de atentado contra un agente de la policía.

En realidad, el rapero fue arrestado debido a que el viernes 21 de septiembre protagonizó un concierto en La Madriguera, sede provincial de la Asociación Hermanos Saiz, en el que tuvo como invitados a Osmany Cero Cero y Rasandino, ambos censurados por el régimen, quienes protestaron contra el Decreto 349.

Durante la actuación los tres pidieron la liberación inmediata del rapero Soandry del Río, líder de la campaña contra el 349, también detenido.