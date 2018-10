No hay transporte para los cubanos que quieran reservar excursiones turísticas: para los extranjeros sí

Alexis Rusindo, residente en el municipio espirituano de Trinidad, denunció en la prensa oficialista que las excursiones turísticas en la Isla no tienen transporte para los cubanos.

Según cuenta fue a la oficina de Gaviota, sita en el Bazar de Trinidad, a hacer una reservación en la Villa del Caburní, Topes de Collantes y aunque inicialmente les dijeron que no había disponibilidad para la fecha que querían, llamaron directamente a los hoteles y lograron el hospedaje.

No obstante el problema no terminaba ahí. Su familia tenía planeado realizar varias excursiones pero para los cubanos esto no era posible.

“Quisimos hacer las reservaciones para ir a los diferentes parques naturales y nos dijeron que no hay transporte para el mercado interno (cubanos) y para los extranjeros sí”, contó en la carta publicada por el diario Granma.

“¿Cuál es la diferencia si ambos pagamos las excursiones en la misma moneda?”, se pregunta Rusindo.

Luego de que Cuba se abriera al turismo internacional en los años 90, los cubanos tuvieron prohibido hospedarse en los hoteles de la Isla. Con la llegada de Raúl Castro al poder la medida quedaría eliminada.

No obstante, los cubanos se quejan de que no pueden acceder a todas las ofertas que las instalaciones turísticas ofrecen a los extranjeros.

En Varadero, por ejemplo, los nacionales no pueden alquilar motos acuáticas. Tampoco excursiones en yate o catamarán.

El turismo en la Isla es una de las principales fuentes del ingreso del país y cifras oficiales muestran el ascenso del turismo nacional. Pese a ello, las autoridades eligen de qué pueden disfrutar los cubanos y de qué no.