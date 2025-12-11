Detienen en España a presidente y CEO de Plus Ultra, aerolínea vinculada a Venezuela y contratos con Cuba

Vídeos relacionados:

La detención en Madrid del presidente y el CEO de la aerolínea española Plus Ultra, señalada durante años por sus vínculos financieros con Venezuela y por sus lucrativos contratos con el Gobierno cubano, desató este jueves una nueva ola de escrutinio sobre una compañía que ha transportado a altos dirigentes de la isla, ha operado vuelos para Cubana de Aviación y ha sido clave en rutas turísticas hacia Varadero y Holguín. Pero ahora, su cúpula directiva está bajo arresto por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la aerolínea en Madrid por orden del Juzgado de Instrucción número 15, según informó Euro News.

La investigación, bajo secreto de sumario, busca esclarecer movimientos contables y societarios sospechosos. Los detenidos son Julio Martínez, presidente y dueño de la compañía, y Roberto Roselli, su consejero delegado.

La operación se reactivó tras un impulso de la Fiscalía de Madrid, que volvió a revisar documentación relacionada con el polémico rescate de 53 millones de euros que la empresa recibió del Gobierno español en 2021 durante la pandemia. Ese rescate ya había levantado ampollas porque Plus Ultra tenía escasa presencia en el mercado español, estaba parcialmente controlada por accionistas venezolanos y, según peritos independientes, presentaba señales de insolvencia desde antes de la crisis sanitaria.

Ahora, Anticorrupción investiga si parte de ese dinero público fue a parar a cuentas en el extranjero vinculadas a una presunta red criminal venezolana, y si se utilizaron fondos del rescate para pagos a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, una operación que los peritos judiciales consideraron irregular, indicó El País.

Los vínculos con Cuba: vuelos para Díaz-Canel, arrendamientos para Cubana y operaciones turísticas

La noticia del arresto resuena especialmente en Cuba, donde Plus Ultra ha tenido una presencia notable en los últimos años y ha sido un actor clave tanto en los viajes oficiales del régimen como en la conectividad aérea de la isla.

La aerolínea española fue rentada por La Habana para el traslado del gobernante Miguel Díaz-Canel en su gira por Medio Oriente en 2023, utilizando un Airbus A330-202 cuyo alquiler para vuelos privados puede superar los 11,000 dólares por hora. Ese mismo avión llevó a la delegación cubana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según el proyecto de periodismo de datos Inventario.

En paralelo, Cubana de Aviación ha recurrido repetidamente a aeronaves arrendadas de Plus Ultra para mantener rutas estratégicas que su envejecida y limitada flota no puede cubrir. Desde vuelos entre La Habana, Santiago de Cuba y Madrid, hasta operaciones recientes entre Alemania y Cuba para tratar de sostener un turismo que cae año tras año.

Solo en diciembre, el gobierno cubano presentó como un “logro” el restablecimiento de conexiones Frankfurt–Holguín–La Habana, operadas con un avión arrendado a Plus Ultra, mientras el turismo alemán se desploma más del 40 % y la isla atraviesa una de sus peores crisis energéticas y económicas en décadas.

Plus Ultra también ha transportado a cientos de turistas polacos hacia Varadero, en acuerdos diseñados para sostener la temporada alta pese a la precariedad creciente que visitantes y cubanos denuncian en todo el paí.

El contraste: una aerolínea bajo sospecha y un país que paga la factura

La investigación en España no se dirige contra Cuba, pero sí afecta a una empresa estrechamente ligada a algunos de los gastos más polémicos del régimen en los últimos años, incluidos vuelos internacionales de alto costo para sus dirigentes y acuerdos para sostener rutas que la aerolínea estatal Cubana ya no puede operar.

Por ahora, Plus Ultra asegura estar colaborando con las autoridades y afirma que sus vuelos continúan con normalidad. El juzgado prevé nuevas actuaciones en los próximos días para determinar si los movimientos financieros de la compañía constituyen realmente un delito de blanqueo.