MINTUR se molesta y responde a burlas por nuevos hoteles: “Cuba no se mira desde el chiste”

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Turismo (MINTUR) salió el miércoles a defenderse de la oleada de críticas y burlas que recibió en redes sociales tras promocionar el hotel Iberostar Selection La Habana, una instalación de lujo que llega en medio de apagones, escasez y una crisis económica que golpea a la mayoría de los cubanos.
El organismo publicó un extenso mensaje en Facebook alegando que resulta “injusto” que una publicación institucional se convierta en blanco de “descalificaciones” que, según dice, atacan “principios de nuestra identidad como cubanos”.
Pero el tono de la respuesta aumentó cuando el ministerio aseguró que “Cuba no se mira desde el chiste ni desde la burla”, sino desde su historia y voluntad de resistencia.
Incluso, el mensaje va más allá, añadiendo una frase polémica, que dice que “las críticas que se lanzan desde la frustración inmediata pueden sonar contundentes, pero no construyen nada”, una valoración entendida como un regaño dirigido a un pueblo agotado por la crisis.
El enfado oficial llega tras los más de 500 comentarios, en su mayoría sarcásticos, que inundaron la publicación promocional del Iberostar, descrito por el MINTUR como “el edificio más alto de Cuba” y un lugar para admirar “la vibrante y cultural ciudad de La Habana”. La frase terminó convertida en un detonante.
Lo más leído hoy:
“¿Vibrante? La Habana está apagada y destruida”, respondió un usuario. “Desde ahí arriba lo que se ve es un árbol de Navidad gigante: a veces prende, a veces se apaga”, ironizó otro, aludiendo a los continuos apagones que marcan la vida en la capital.
La crítica más reiterada, sin embargo, se centró en la desconexión entre la propaganda turística y la realidad económica del país. “Si gano cuatro dólares al mes, ¿cuántos años tengo que reunir para ir un fin de semana?”, preguntó un internauta. “Díganme los precios, para ver si con mi salario puedo ir dentro de 20 años”, añadió una joven. Otros fueron más directos: “Lo único que van a ver desde ahí arriba es la miseria que han creado”.
Entre los comentarios más compartidos estuvo el que aludía al reciente bulo de los “1,100 dólares”, que provocó aglomeraciones en hoteles de varias provincias. Una usuaria comentó: “Mañana voy a buscar los 1,100 dólares del queridisimoooo Ignacio Giménez… y de paso conozco el hotel”. La frase sintetizó el clima de frustración y desconfianza que vive el país tras la falsa noticia que movilizó a cientos de personas desesperadas.
El MINTUR defendió que promover hoteles no es “aplaudir lujos”, sino afirmar el derecho del país “a crecer, a crear y a mostrarnos al mundo sin complejos”. Argumentó además que La Habana sigue siendo un símbolo de “resistencia y cultura viva”, y que reducirla a sus problemas es desconocer su esencia.
Pero la respuesta institucional no logró desmontar el malestar ciudadano. Para muchos, el contraste entre hoteles de cinco estrellas casi vacíos y una población que sobrevive entre apagones, epidemias, salarios mínimos y una inflación asfixiante, es demasiado grande para tomarse la promoción como un simple anuncio turístico.
El debate volvió a exponer una herida abierta: la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana del cubano. En redes, el pueblo respondió con sarcasmo, pero también con cansancio. El Gobierno respondió con solemnidad. Y entre ambos, quedó una ciudad que, lejos de la “vibración” que promueve el MINTUR, se siente cada día más agotada.
Preguntas frecuentes sobre la situación turística y social en Cuba
¿Por qué el MINTUR promocionó el hotel Iberostar Selection La Habana en medio de la crisis en Cuba?
El Ministerio de Turismo (MINTUR) de Cuba busca promover el turismo internacional, argumentando que es un derecho del país crecer y mostrarse al mundo sin complejos. Sin embargo, la promoción de hoteles de lujo contrasta fuertemente con la realidad económica y social que enfrenta la mayoría de los cubanos, quienes viven entre apagones, escasez y salarios insuficientes.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana a la promoción turística del MINTUR?
La población cubana ha respondido con críticas y sarcasmo a la promoción del hotel Iberostar Selection La Habana. Muchos ciudadanos consideran que la propaganda turística está desconectada de la realidad que viven diariamente, marcada por apagones, escasez de recursos y bajos ingresos. Las redes sociales se han llenado de comentarios irónicos y críticas hacia la aparente indiferencia del régimen ante sus problemas cotidianos.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en el turismo en Cuba?
La crisis energética en Cuba afecta significativamente el turismo, ya que la falta de electricidad y otros problemas básicos reducen la calidad del servicio en hoteles y destinos turísticos. Aunque el gobierno asegura que los hoteles cuentan con generadores eléctricos, la caída en el número de turistas y las críticas sobre el deterioro de los servicios reflejan un sector en crisis. La desconexión entre la imagen proyectada y la realidad vivida por turistas y residentes es evidente.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba al turismo internacional?
La situación económica de Cuba, caracterizada por alta inflación y escasez de recursos, afecta negativamente al turismo internacional. Muchos turistas optan por destinos alternativos debido a los problemas logísticos y de infraestructura en la isla. La baja ocupación hotelera y la reducción de visitantes evidencian un sector que no logra recuperarse, en parte debido a las políticas económicas actuales y a la percepción global de inseguridad y falta de servicios en Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.