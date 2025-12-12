MINTUR se molesta y responde a burlas por nuevos hoteles: “Cuba no se mira desde el chiste”

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Turismo (MINTUR) salió el miércoles a defenderse de la oleada de críticas y burlas que recibió en redes sociales tras promocionar el hotel Iberostar Selection La Habana, una instalación de lujo que llega en medio de apagones, escasez y una crisis económica que golpea a la mayoría de los cubanos.

El organismo publicó un extenso mensaje en Facebook alegando que resulta “injusto” que una publicación institucional se convierta en blanco de “descalificaciones” que, según dice, atacan “principios de nuestra identidad como cubanos”.

Captura de Facebook/Ministerio de Turismo de Cuba

Pero el tono de la respuesta aumentó cuando el ministerio aseguró que “Cuba no se mira desde el chiste ni desde la burla”, sino desde su historia y voluntad de resistencia.

Incluso, el mensaje va más allá, añadiendo una frase polémica, que dice que “las críticas que se lanzan desde la frustración inmediata pueden sonar contundentes, pero no construyen nada”, una valoración entendida como un regaño dirigido a un pueblo agotado por la crisis.

El enfado oficial llega tras los más de 500 comentarios, en su mayoría sarcásticos, que inundaron la publicación promocional del Iberostar, descrito por el MINTUR como “el edificio más alto de Cuba” y un lugar para admirar “la vibrante y cultural ciudad de La Habana”. La frase terminó convertida en un detonante.

Captura de Facebook/Ministerio de Turismo de Cuba

“¿Vibrante? La Habana está apagada y destruida”, respondió un usuario. “Desde ahí arriba lo que se ve es un árbol de Navidad gigante: a veces prende, a veces se apaga”, ironizó otro, aludiendo a los continuos apagones que marcan la vida en la capital.

La crítica más reiterada, sin embargo, se centró en la desconexión entre la propaganda turística y la realidad económica del país. “Si gano cuatro dólares al mes, ¿cuántos años tengo que reunir para ir un fin de semana?”, preguntó un internauta. “Díganme los precios, para ver si con mi salario puedo ir dentro de 20 años”, añadió una joven. Otros fueron más directos: “Lo único que van a ver desde ahí arriba es la miseria que han creado”.

Entre los comentarios más compartidos estuvo el que aludía al reciente bulo de los “1,100 dólares”, que provocó aglomeraciones en hoteles de varias provincias. Una usuaria comentó: “Mañana voy a buscar los 1,100 dólares del queridisimoooo Ignacio Giménez… y de paso conozco el hotel”. La frase sintetizó el clima de frustración y desconfianza que vive el país tras la falsa noticia que movilizó a cientos de personas desesperadas.

El MINTUR defendió que promover hoteles no es “aplaudir lujos”, sino afirmar el derecho del país “a crecer, a crear y a mostrarnos al mundo sin complejos”. Argumentó además que La Habana sigue siendo un símbolo de “resistencia y cultura viva”, y que reducirla a sus problemas es desconocer su esencia.

Pero la respuesta institucional no logró desmontar el malestar ciudadano. Para muchos, el contraste entre hoteles de cinco estrellas casi vacíos y una población que sobrevive entre apagones, epidemias, salarios mínimos y una inflación asfixiante, es demasiado grande para tomarse la promoción como un simple anuncio turístico.

El debate volvió a exponer una herida abierta: la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana del cubano. En redes, el pueblo respondió con sarcasmo, pero también con cansancio. El Gobierno respondió con solemnidad. Y entre ambos, quedó una ciudad que, lejos de la “vibración” que promueve el MINTUR, se siente cada día más agotada.