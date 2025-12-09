Turista italiano denuncia "estafa" durante un viaje en bicitaxi en La Habana Vieja

Un turista italiano denunció haber sido víctima de una estafa durante un recorrido en bicitaxi en La Habana Vieja, donde, según relató, dos hombres le cobraron una tarifa exorbitante por un trayecto de apenas unas cuadras.

El caso, difundido por CubaNet en X, vuelve a colocar bajo la lupa el deterioro de la experiencia turística en la capital cubana y el creciente clima de inseguridad que viven los visitantes.

“Me han engañado, me han estafado”, repitió el hombre mientras explicaba a la persona que lo grababa cómo terminó pagando 6,000 pesos por un recorrido nocturno que, en condiciones normales, no debería superar una fracción de esa cantidad.

“El bicitaxi de noche cobraba 3,000 y 3,000 pesos cubanos. Era una mentira, ¿no?”, preguntó incrédulo, todavía tratando de entender cómo lo habían embaucado.

Con gestos nerviosos y mezclando español e italiano, contó que un muchacho lo instó a montar en un bicitaxi y luego otro se sumó al supuesto servicio. Entre ambos le exigieron el pago desmesurado. “Eran dos… pienso que se habrán dado cuenta los dos”, dijo, mientras intentaba recordar las calles por las que lo llevaron antes de obligarlo a pagar.

Aunque no fue víctima de violencia física, el turista reconoció que su madre en Italia temía verlo expuesto a cualquier riesgo. “Mi mamá tiene miedo…”, comentó, al ser advertido de no mirar directamente a la cámara.

El episodio ocurrió alrededor de la medianoche, según su propio testimonio, cuando La Habana Vieja suele quedar más desierta y vulnerable.

El video fue compartido por CubaNet con el mensaje: “Este turista italiano fue estafado anoche en La Habana Vieja, cuando dos hombres le cobraron un viaje en bicitaxi muy por encima de lo habitual”.

Un patrón que se repite: temor, estafas y desprotección

El caso no es aislado. En las últimas semanas, varios turistas han denunciado experiencias traumáticas en la capital cubana que han terminado convirtiendo un viaje de placer en un episodio de miedo y desconcierto.

Un joven mexicano identificado como Carlos fue asaltado en dos ocasiones en una misma noche, durante un apagón en La Habana Vieja que lo dejó completamente a oscuras y a merced de delincuentes.

Primero intentaron robarle en plena calle; después, otros jóvenes se hicieron pasar por ayudantes y le quitaron el teléfono móvil. La escena, también captada por un reportero de CubaNet, reveló una ciudad donde las sombras del apagón y la falta de presencia policial convierten al visitante en presa fácil.

Recientemente, una turista mexicana llamada Sonya Ruiz denunció haber sido engañada y puesta en riesgo tras llegar a un alojamiento reservado por Airbnb, donde el supuesto anfitrión le exigió un pago adicional bajo amenazas y la dejó sola en un edificio oscuro y en condiciones deplorables.

Su testimonio desató un intenso debate en redes sobre el deterioro de La Habana y la proliferación de estafas que afectan tanto a extranjeros como a cubanos.

Una Habana más vulnerable, un turismo más expuesto

Las denuncias de estafas, cobros abusivos, robos y hostilidades se han multiplicado en un momento en que Cuba intenta desesperadamente recuperar su industria turística. Sin embargo, la falta de control, el deterioro urbano, los apagones y la crisis económica han creado un escenario perfecto para oportunistas que ven en los visitantes extranjeros una fuente rápida de dinero.

La experiencia del turista italiano, que solo quería disfrutar una noche en la ciudad, se suma a una lista creciente de incidentes que muestran a una Habana Vieja menos segura, más tensa y con menos mecanismos de protección para quienes la recorren. Lo que debería ser un paseo ligero en bicitaxi terminó convertido en una advertencia más sobre la vulnerabilidad de los turistas en la isla.

El italiano, todavía impactado, intentó después ver si reconocía al hombre que lo engañó. “Veamos si lo veo”, dijo, sin mucha esperanza. Su historia, sin embargo, ya se suma a la de tantos otros que han hecho pública su mala experiencia con la intención de alertar a futuros viajeros.