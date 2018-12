Médico en Brasil desglosa los "10 pasos del cubano en su camino a la libertad"

Yuledis Legrá, conocido como Yulo, es un médico de la Isla radicado en Brasil que ha compartido los "10 pasos del Cubano en su camino a la libertad", un listado en el que enumera las diferentes facetas por las que transitan los cubanos antes de tomar la decisión -meditada o premeditada- de emigrar.

1-Estás en Cuba, crees en el comunismo, solo ves la TV cubana, no es tu culpa, sencillamente has sido adoctrinado para pensar de aquella manera.



2- Comienzas a ver cosas que están mal. Echas culpas a los funcionarios de abajo, crees que esas situaciones no se conocen al nivel superior.



3- Son tantos los problemas que te comienzas a cuestionar: ¿será que en verdad estas cosas no las conocen los principales dirigentes? Son tan evidentes los problemas que es imposible que ellos no estén informados.



4- Comienzas a alejarte de todo lo que tenga que ver con política. Si eras militante, intentas desligarte de todo eso. Haces oídos sordos, no quieres escuchar. Tu mente es una cabrona, no quiere aceptar que estuviste todo el tiempo equivocado y que creíste en falacias imposibles y en la integridad de los "líderes".



5- Todo a tu alrededor te parece extraño, comienzas a hacer pequeñas críticas pero sin salirte del camino por miedo a represalias, ya estas siendo conocido como el "protestón".



6- Al no ver soluciones a las cosas que planteas, empiezas a ser más radical; lo mismo manifestándote, que no manifiestándote, pero ya no crees mucho en el sistema. Comienzas a buscar vías para salir de aquello.



7- Das un viaje al exterior. Aún no estás bien decidido, pero sabes que tu futuro no está en Cuba; aún así si te hablan mal del gobierno cubano y lo relacionas con tu patria, te ofendes (son dos cosas diferentes).



8- Decides, o bien salir de Cuba pues ya todo te molesta, o bien quedarte en el país que visitaste. No quieres entrar en política (todo es política, por eso emigraste aunque aún ni siquiera lo sepas), hasta que te toca una situación personal de abuso gubernamental o de burocracia con tus trámites personales o familiares, estando en Cuba o en el extranjero.



9- Te resignas, solo quieres saber de tu familia y de cómo resolver tu problema, sacar tu familia mandar dinero etc...todo de allá te parece haber sido una historia de horror.



10- Buscas contacto con tu gente en el extranjero, te das cuenta que igual eres extraño en tierras ajenas. Te enfocas en los objetivos en común para mejorar las condiciones tuyas y de tus paisanos; es aquí donde te das cuenta que solo no llegarás a ningún lado y que la historia que pasaste quedó atrás. Así comienza una nueva vida donde tú y tu gente son los protagonistas de su propio futuro y éxito.

PD: Guía general. No es que, necesariamente, todos hayan pasado por los mismos pasos o en el mismo orden. Y Ud. ¿en qué paso se encuentra?

Autor: Yuledis Legrá Legrá (YULO)

Brasil, 23 de diciembre de 2018, víspera de Navidad.

La lista de Yulo aparece en un momento clave para muchos médicos cubanos en Brasil, quienes tuvieron que enfrentar la decisión de quedarse en el territorio o regresar a Cuba. Según Díaz- Canel, 836 profesionales de la salud pertenecientes al programa “Mais Médicos”, optaron por no retornar a la Isla.

No obstante el número real aún se desconoce. En la cifra emitida por el mandatario cubano, no se sabe, con total certeza, si se incluye a los galenos que se quedaron en el Brasil por lazos familiares y aquellos que decidieron emigrar, antes de la ruptura de los lazos entre ambos países. Además, el dato que ofreció el dirigente choca con las estadísticas, anteriormente presentadas que elevarían a más de mil los que se quedaron.

Los motivos de los médicos para no regresar a Cuba, han sido muchos. Casi siempre, la decisión está atada al objetivo de “brindarle un mejor futuro” a sus familiares.